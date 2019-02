Zlatan Ibrahimovic : "J'ai été à Manchester United pour donner tord à mes haters"

L'attaquant suédois a évoqué les raisons de son passage à Manchester United. Il a affiché ses ambitions pour la prochaine saison en MLS.

En 2016, Zlatan Ibrahimovic a décidé de faire taire ses ultimes détracteurs en rejoignant la Premier League et Manchester United. Après avoir brillé en Italie, en Espagne et en France, le Suédois voulait prouver qu'il était assez bon pour jouer en Premier League et gagner. S'il n'a pas gagné le titre, il a surpris et remporté la Ligue Europa avec les Red Devils. Dans une interview accordée à Sky Sports, Zlatan Ibrahimovic est revenu sur son choix de rejoindre Manchester United afin de faire taire ses ultimes détracteurs.

"Mon défi était, à mon âge, de venir en Angleterre, où pendant des années tout le monde disait que je n'étais pas assez bon pour ce championnat. J'aime ces choses parce qu'elles me motivent. Ils me donnent de l'adrénaline. Au bout de trois mois, tous mangeaient leurs propres mots. J'avais besoin de nouveaux ennemis parce que tous les anciens "haters" étaient devenus mes nouveaux fans !", a déclaré l'ancien Red Devil.

"J'ai gagné partout"

L'article continue ci-dessous

Zlatan Ibrahimovic est fier d'avoir connu la victoire dans tous ses clubs : "Partout où je suis allé avant Manchester United, j'ai gagné, et ce fut un plaisir pour moi que cela se reproduise en Angleterre. Gagner est dans mon ADN, je dois gagner. C'est ma mentalité. Je déteste perdre. Je ne suis pas un mauvais perdant, mais Je déteste ça et j'aime gagner. J'ai dit que nous gagnerions et que nous avons remporté deux gros trophées. Cela parle pour moi".

"Toute la première saison à United a été fantastique. Tout a été. J'ai vraiment apprécié. La famille était heureuse, tout le monde était heureux, le club s'est occupé de moi et m'a vraiment facilité la tâche. Je devais juste me présenter, mettre mes chaussures de football et performer. Quand je suis arrivé à Manchester United et que j'ai dit que je conquerrais l'Angleterre, les gens se moquaient de moi. Je ne plaisantais pas", a conclu le Suédois.

Fidèle à lui-même Zlatan Ibrahimovic est toujours ambitieux. Après une première saison chez les Los Angeles Galaxy en MLS, à l'aube de sa deuxième saison, l'attaquant suédois a affiché ses ambitions sur le site officiel de son club : "Cette saison je vais vous apporter quelque chose. Je vais battre tous les records de la MLS cette saison". À 37 ans, Zlatan Ibrahimovic n'est toujours pas rassasié et continue de vouloir marquer l'histoire.