Alexi Lalas a surpris ses collègues de Fox Sports. Vendredi, l’ancien international américain échangeait avec les légendes Zlatan Ibrahimovic et Thierry Henry au sujet de la préparation du match d’ouverture des États-Unis, mais son emploi du terme « wanker » a laissé l’équipe médusée.

Pendant l’analyse de la rencontre face au Paraguay, la présentatrice Rebecca Lowe a alors tenté de détourner l’attention en évoquant une séquence télévisée impliquant le comédien James Corden : « On peut parler un instant de James Corden ? »

Corden, qui avait récemment arboré sur le plateau de son émission After Hours un survêtement complet de l’équipe nationale américaine, a enchaîné : « Comment vous appelez ça déjà ? Un full kit wanker, c’est ça ? »

L’expression désigne, sur un ton peu flatteur, un adulte qui, en dehors des terrains, porte de latête aux pieds l’équipement d’une équipe de football.

Henry, stupéfait, a immédiatement réagi : « Il a vraiment dit ça ? », manifestement choqué par le terme « wanker », que l’on peut traduire par « branleur ».

L’ancien international, qui officie depuis des années comme consultant, principalement en Angleterre où l’emploi de termes vulgaires à l’antenne est tabou, n’a pas caché son étonnement.

« On a de la chance d’être à la télé américaine ! », a réagi Lowe. « Parce que le “mot en W” est absolument interdit à la télé britannique. »

Zlatan, pourtant si loquace, n’a pu que répondre par deux « wow » stupéfaits à la remarque de son collègue américain.