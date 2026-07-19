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Zlatan Ibrahimovic 2025Getty
Siep Engelen

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Zlatan Ibrahimovic en est convaincu : « Ce pays va imposer sa loi en finale de la Coupe du monde ! »

Espagne vs Argentine
Espagne
Argentine
Coupe du monde

Zlatan Ibrahimovic ne s’attend pas à une finale particulièrement passionnante de la Coupe du monde, comme il l’a déclaré à FOX Sports. L’ancien footballeur de haut niveau, désormais analyste, affirme que l’Espagne va dominer face à l’Argentine. 

Il s’appuie notamment sur la dernière sortie des Espagnols face à la France et souligne que la sélection de Luis de la Fuente a impressionné tout au long de la compétition, contrairement à l’Argentine, déjà secouée par plusieurs alertes. 

« L’Espagne a très bien maîtrisé la France », explique Ibrahimovic. « Je pense donc qu’elle pourra également maîtriser l’Argentine. » 

« Les Espagnols imposeront leur jeu de possession. L’Argentine n’est pas une équipe de contre, et je pense que l’Espagne restera fidèle à son plan de jeu pour contrôler la rencontre », conclut Ibrahimovic, appuyé par Michael Owen et John Terry. 

« L’Argentine a connu un parcours assez chanceux jusqu’en demi-finale », explique Owen. « Elle a eu du mal contre le Cap-Vert, elle a eu du mal contre l’Égypte et elle a marqué à la dernière minute contre l’Angleterre. Je ne trouve pas qu’elle ait joué de manière impressionnante. » 

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Espagne crest
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« L’Espagne, en revanche, l’est », poursuit Owen. « Ce match contre la France était de la pure classe ; c’était une excellente performance face à un adversaire redoutable. Je trouve que l’Espagne est bien meilleure que l’Argentine et je m’attends à ce qu’elle remporte la Coupe du monde, et à juste titre. »

« Ils étaient tellement bien rodés ensemble, ils font vraiment preuve de ténacité », déclare Terry, qui se montre positif à l’égard des Argentins. « Mais je pense tout de même que l’Espagne l’emportera de justesse. »

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