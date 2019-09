Zlatan Ibrahimovic à Boca Juniors ? Un dirigeant du club confirme cette folle rumeur !

Sous contrat avec le Los Angeles Galaxy, Zlatan Ibrahimovic pourrait se laisser tenter par une expérience palpitante en Argentine.

Après la , les , l' , l' , la , l' et les Etats-Unis, Zlatan Ibrahimovic va-t-il poursuivre son tour du monde avec un nouveau club ?

La superstar suédoise est âgée de 37 ans, mais elle reconnait elle-même "vieillir comme le bon vin", comme le prouvent les nombreux buts et gestes qui le caractérisent de l'autre côté de l'Atlantique. Ibra brille avec le , en Major League Soccer, dans un championnat où il est la star médiatique incontournable et le joueur le mieux payé.

Mais après l'atmosphère feutrée des enceintes américaines, l'ancien joueur du PSG pourrait se laisser tenter par la folie et la passion de l' .

Ces dernières semaines, la rumeur d'une possible arrivée d'Ibrahimovic à Boca Juniors a en effet pris de l'épaisseur. Et ce n'est pas la sortie du président du conseil d'administration du club, Jorge Anro, qui vont la refroidir.

"Ibrahimovic veut jouer pour Boca, c'est la vérité, et il est aussi vrai que nous sommes en mesure de le faire venir. Le club est vraiment dans une bonne dynamique en ce moment. Sur tous les plans. Financièrement, nous sommes stables et nous pouvons nous permettre ce choix de luxe. On pourrait effectivement lui payer son contrat", a expliqué ce dirigeant du club de Buenos Aires dans des propos accordés à la radio Mundo Boca.