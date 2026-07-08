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Egypt v IR Iran: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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Zizou : « J'ai pris part à une aventure historique, et je suis fier de ce que nous avons accompli. »

Égypte
Argentine vs Suisse
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É.-U.

Un joueur de l’équipe d’Égypte s’exprime après l’élimination de son équipe de la Coupe du monde.

Ahmed Sayed Zizo, milieu de terrain des Pharaons, s’est dit fier de la prestation de l’équipe d’Égypte lors de la Coupe du monde 2026, tout en souhaitant que cette aventure serve de point de départ pour l’avenir.

Les Pharaons ont quitté la Coupe du monde 2026 en huitièmes de finale, battus 3-2 par l’Argentine mardi à Atlanta après avoir mené 2-0.

Environ 24 heures après la rencontre, Zizo a publié un message sur son compte personnel Instagram, déclarant : « Ce qui s’est passé n’est pas seulement un exploit footballistique, mais un moment qui restera gravé dans l’histoire de l’Égypte. »

« Je suis très fier de notre parcours, et encore plus fier d’avoir pris part à une aventure qui a fait sourire des millions d’Égyptiens. Rien n’est plus beau que de voir tout un peuple heureux, la tête haute, fier de son pays. »

Il a poursuivi : « Depuis longtemps, notre rêve était que l’Égypte écrive une nouvelle page de l’histoire de la Coupe du monde, et aujourd’hui, ce rêve est devenu réalité. Cet exploit n’appartient ni à une génération ni à un groupe de joueurs ; c’est un exploit au nom de chaque Égyptien qui a cru en nous, qui a fait preuve de patience et qui nous a soutenus jusqu’à la dernière seconde. »

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SUI

Il a poursuivi : « La joie de l’Égypte aujourd’hui resplendit aux quatre coins du monde. Aucun championnat ni aucun titre n’égale le moment où l’on voit le drapeau de son pays hissé haut, et où son nom est prononcé avec fierté et respect parmi les plus grandes équipes du monde. »

Il conclut : « Loué soit Dieu, aujourd’hui et pour toujours. Je prie pour que ce ne soit qu’un début et que le drapeau de l’Égypte reste toujours au plus haut. Vive l’Égypte ! »

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