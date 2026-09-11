Ziyech se rapproche du million : révélations sur son salaire et les primes de son nouveau contrat au Brésil

Des rapports de presse brésiliens ont révélé de nouveaux détails financiers dans le contrat de l'international marocain Hakim Ziyech avec le club de Botafogo, après l'annonce hier jeudi par ce dernier de son engagement avec le joueur jusqu'à la fin de l'année 2028, dans le cadre d'un transfert libre à la suite de son départ du Wydad Athletic.

Selon plusieurs médias brésiliens, Ziyech percevra un salaire fixe d'environ 850 000 réaux brésiliens par mois (165 000 dollars), avec la possibilité de voir son salaire grimper jusqu'à un million de réaux brésiliens par mois (195 000 dollars) en cas de réalisation des objectifs et des primes prévus dans le contrat.

Le salaire du joueur ne dépassera pas un million de réaux brésiliens par mois, avec la possibilité de se rapprocher de ce chiffre durant la dernière année du contrat, en fonction des objectifs et des primes qu'il atteindra.

Ziyech avait vécu une courte expérience avec le Wydad, au cours de laquelle il a disputé 16 matchs, inscrit 9 buts et délivré deux passes décisives, avant de rejoindre Botafogo.

Ziyech entame ainsi une nouvelle étape de sa carrière, après avoir brillé auparavant avec l'Ajax et connu des expériences avec Chelsea, Galatasaray et Al-Duhail, avant de poser ses valises dans le championnat brésilien.