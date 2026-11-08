Zirkzee contribue au match nul fou de Manchester United en marquant dans le temps additionnel

Manchester United a arraché miraculeusement le nul dimanche face à Aston Villa. L’équipe de Michael Carrick, entraîneur sous pression, était menée 2-4 dans le temps additionnel, mais a terminé la rencontre avec un point : 4-4. Entré en jeu, Joshua Zirkzee a lancé la remontée en réduisant l’écart. United reste 18e de Premier League, tandis que Villa occupe la dixième place.

United a connu un début de match cauchemardesque à Old Trafford, où le tableau d’affichage indiquait déjà 0-2 avant même la quatrième minute. Alysson a d’abord ouvert le score à la deuxième minute en glissant le ballon entre les jambes de Senne Lammens, peu convaincant dans les buts.

Nicolas Jackson a aggravé la situation pour United, et Lammens s’est de nouveau montré peu à son avantage. Le Belge a mal repoussé une frappe puissante d’Alysson, permettant au Sénégalais de pousser le ballon au fond des filets.

United n’a pourtant pas baissé les bras et est revenu à hauteur avant la pause. Bruno Fernandes a réduit l’écart en transformant un penalty.

Juste avant la mi-temps, les supporters locaux ont pu exulter à nouveau. Youri Tielemans a marqué sur un centre de Noussair Mazraoui, monté aux avant-postes.

En seconde période, tout a de nouveau très vite mal tourné pour United. John McGinn a transformé un penalty, puis Leon Goretzka a profité d’un cafouillage pour marquer.

Dans le temps additionnel, Zirkzee, entré en jeu, a relancé le suspense. L’attaquant a repris du gauche un centre de Patrick Dorgu.

Ce même Dorgu a ensuite mis le stade en ébullition à la 97e minute en inscrivant lui-même le but de l’égalisation après une erreur du gardien Zion Suzuki : 4-4.