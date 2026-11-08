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Joshua ZirkzeeGetty
Jonathan van Haaster
Traduit par

Zirkzee contribue au match nul fou de Manchester United en marquant dans le temps additionnel

Manchester United vs Aston Villa
Manchester United
Aston Villa
Premier League

Manchester United a arraché miraculeusement le nul dimanche face à Aston Villa. L’équipe de Michael Carrick, entraîneur sous pression, était menée 2-4 dans le temps additionnel, mais a terminé la rencontre avec un point : 4-4. Entré en jeu, Joshua Zirkzee a lancé la remontée en réduisant l’écart. United reste 18e de Premier League, tandis que Villa occupe la dixième place.

United a connu un début de match cauchemardesque à Old Trafford, où le tableau d’affichage indiquait déjà 0-2 avant même la quatrième minute. Alysson a d’abord ouvert le score à la deuxième minute en glissant le ballon entre les jambes de Senne Lammens, peu convaincant dans les buts.

Nicolas Jackson a aggravé la situation pour United, et Lammens s’est de nouveau montré peu à son avantage. Le Belge a mal repoussé une frappe puissante d’Alysson, permettant au Sénégalais de pousser le ballon au fond des filets.

United n’a pourtant pas baissé les bras et est revenu à hauteur avant la pause. Bruno Fernandes a réduit l’écart en transformant un penalty.

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Juste avant la mi-temps, les supporters locaux ont pu exulter à nouveau. Youri Tielemans a marqué sur un centre de Noussair Mazraoui, monté aux avant-postes.

En seconde période, tout a de nouveau très vite mal tourné pour United. John McGinn a transformé un penalty, puis Leon Goretzka a profité d’un cafouillage pour marquer.

Dans le temps additionnel, Zirkzee, entré en jeu, a relancé le suspense. L’attaquant a repris du gauche un centre de Patrick Dorgu.

Ce même Dorgu a ensuite mis le stade en ébullition à la 97e minute en inscrivant lui-même le but de l’égalisation après une erreur du gardien Zion Suzuki : 4-4.

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