Zinédine Zidane rend hommage à Jacques Chirac : "Il adorait les gens"

L'entraîneur du Real Madrid était ému en conférence de presse au moment d'évoquer l'ancien Président de la République, décédé jeudi matin.

Après Didier Deschamps, un autre champion du monde 1998 a rendu hommage à Jacques Chirac décédé jeudi à l'âge de 86 ans. Zinédine Zidane a eu quelques mots d'affection pour l'ancien Président de la République, qui recevra d'ailleurs un hommage sur les pelouses de et de ce week-end, avec une minute de recueillement.

"Forcément que c'est une triste nouvelle. Je suis triste, tout simplement parce que je le connaissais personnellement. Il a été notre président mais surtout le président et l'ami de tous les sportifs. Il adorait les gens, et pas seulement dans la politique mais également les personnes les plus retirées dans les campagnes."

"Il était content de parler d'autre chose que de politique"

Suite au sacre des Bleus il y a 20 ans, Zinédine Zidane avait été fait Chevalier de la Légion d'honneur par Jacques Chirac. "Il était content de parler d'autre chose que de politique. Je garde un très bon souvenir de lui et je souhaite adresser mes condoléances à sa famille."

Emmanuel Macron a décrété pour lundi une journée de deuil national, pendant laquelle sera organisée une cérémonie solennelle, en l'église Saint-Sulpice, en présence de plusieurs dirigeants du monde entier. Un hommage populaire aux Invalides sera rendu avant ce dimanche.