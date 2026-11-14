Zinedine Zidane prend la défense de Malo Gusto après la prestation « cauchemardesque » du joueur de Chelsea avec la France

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Zinedine Zidane a défendu Malo Gusto face aux vives critiques après sa prestation difficile lors de la défaite de la France contre l’Italie. Le défenseur de Chelsea a concédé un penalty à Milan, mais son sélectionneur a refusé de le désigner comme responsable de ce revers frustrant en Ligue des nations.

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Zidane subit sa première défaite à la tête de l’équipe de France

Zidane a apporté son soutien au défenseur de Chelsea Gusto après une soirée difficile lors de la défaite 3-1 de la France contre l’Italie jeudi. Ce revers à Milan est le premier de Zidane depuis qu’il a succédé à Didier Deschamps au poste de sélectionneur en juillet.

La France a bien entamé la rencontre, Michael Olise lui donnant rapidement l’avantage. Mais les visiteurs se sont effondrés : un doublé de Pio Esposito et un but de Davide Frattesi ont offert une victoire nette à l’Italie.

Titulaire au poste d’arrière droit, Gusto a vécu une soirée éprouvante face à Nicolo Cambiaghi. Le latéral a finalement commis la faute qui a entraîné le penalty accordé à l’Italie en seconde période.

Un chroniqueur étrille le défenseur de Chelsea en difficulté

Les médias français s’en sont rapidement pris à Gusto, qualifiant sa prestation de « cauchemar » sur la scène internationale. Le joueur de 23 ans n’a été titulaire que lors de trois matches de Premier League avec Chelsea cette saison, ce qui soulève des questions sur sa sélection.

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RMC Sport : l’animateur Daniel Riolo a mené les critiques virulentes après le coup de sifflet final. Il a remis en question le dispositif tactique de Zidane et fustigé le manque de rythme du défenseur, qui joue peu en club.

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« Malo Gusto, qui ne joue jamais dans son club, je ne sais même pas ce qu’il fait là, a déclaré Riolo. Il s’est fait balader par l’ailier de Bologne... Je ne comprends pas pourquoi Zaire-Emery ne joue pas. Nous n’avons pas de latéraux, alors vous faites jouer les ailiers en les recentrant. »

Le sélectionneur refuse de blâmer les erreurs individuelles

Malgré les vives critiques des médias, Zidane a refusé de faire porter la responsabilité de la défaite à son jeune défenseur. Le légendaire Français a insisté sur les défaillances collectives à l’origine de ce lourd revers. Interrogé sur l’action du penalty, Zidane a relativisé l’erreur défensive de Gusto. Il a appelé son équipe à se concentrer sur l’analyse tactique d’ensemble plutôt que sur les fautes individuelles.

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« Il a été appelé, il a joué son rôle, il a concédé le penalty, ce sont des choses qui arrivent, a expliqué Zidane. Je ne pense pas qu’on puisse dire qu’il a fait un mauvais match. Voilà, maintenant, de toute façon, j’analyse la prestation dans son ensemble, je ne parle pas des individualités. »

La France veut rebondir face à la Turquie

Ce résultat décevant à Milan laisse la France à la deuxième place de son groupe A en Ligue des nations. L’Italie occupe actuellement la tête du groupe après sa victoire acquise à l’issue d’une remontée impressionnante.

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Zidane doit désormais remobiliser rapidement son groupe avant son dernier match de la phase de groupes. La France affrontera la Turquie dimanche soir avec l’objectif de terminer cette trêve internationale sur une bonne note.