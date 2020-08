Zinedine Zidane : "Je resterai l'entraîneur du Real"

Malgré l'élimination en huitièmes de finale de la Ligue des Champions, Zidane ne se sent pas menacé et assure qu'il sera là à la reprise.

Au moment de se présenter face à la presse vendredi, Zinedine Zidane n'a pas cherché d'excuse pour expliquer l'élimination de son face au de Pep Guardiola. La puissance collective mancunien a eu raison du pragmatisme madrilène, pas franchement aidé par les deux erreurs de Raphaël Varane.

Le technicien français ne decrochera donc pas sa quatrième Ligue des Champions cette saison mais malgré la déception, ZZ a préféré retenir le positif d'une année pas comme les autres. Pas grand nombre n'aurait misé sur un titre de champion d' au moment de l'arrêt temporaire de la , pourtant les coéquipiers de Karim Benzema ont réussi à renverser la tendance au nez et à la barbe du .

Pas de quoi s'inquiéter donc pour Zidane et ce n'est pas cette élimination européenne qui va remettre en cause son futur dans la capitale espagnol. "Je suis ici. Je suis l'entraîneur du Real Madrid jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. Je suis ici bien sûr", a déclaré l'ancien Ballon d'Or. L'éviction de Maurizio Sarri de la Turin peut-elle relancer le débat ? On voit mal Zidane faire un tel coup surtout dans de telles conditions...