Zinédine Zidane : "Je n'imagine pas un Real Madrid sans Varane"

Présent en conférence de presse ce mardi, Zinédine Zidane est notamment revenu sur les rumeurs de départ concernant son défenseur central.

A la veille du déplacement de son équipe à Valence ce mercredi (21h30) dans le cadre de la 30e journée de , Zinédine Zidane s'est présenté en conférence de presse ce mardi. Il est notamment revenu sur les rumeurs de départ qui concernent Raphaël Varane. Le défenseur central de 25 ans est en effet annoncé sur le départ par plusieurs medias espagnols dont Marca, qui annonçait il y a peu qu'il aurait même fait part de ses envies d'ailleurs au vestiaire madrilène.

Alors que plusieurs pistes en défense centrales sont évoquées - comme le napolitain Kalidou Koulibaly - et qu'Eder Militao a déjà été recruté en provenance de Porto, Zidane ne veut pas entendre parler d'un départ du champion du monde. "Varane veut-il changer d’air ? Je n’imagine pas un sans Varane", a déclaré l'entraîneur.

"Il est jeune et il est très bon. Des choses se disent, mais je le vois bien et il ne m’a rien dit. Actuellement, il est dans le meilleur club du monde, il le sait et je le vois bien ici. Il aurait dit qu’il voulait partir. Il n’a rien dit à ce sujet et ce que je veux, c’est qu’il reste au ​Real Madrid."

De son côté, le joueur était resté particulièrement évasif la semaine passée au moment d'évoquer ses envies pour cet été: "Je n’ai pas envie de l’évoquer. Je n’ai pas pour habitude de m’exprimer publiquement sur mon futur", laissant la porte ouverte aux spéculations. Celui qui compte notamment quatre remportées avec le club espagnol songerait à relever un nouveau défi, mais son contrat court jusqu'en juin 2022 et il dispose d'une clause libératoire de 500 millions d'euros.

Revenu récemment sur le banc du Real Madrid, Zidane a pour objectif de reconstruire un effectif compétitif après la saison blanche qui s'annonce. Si de nombreuses rumeurs de départ et d'arrivées circulent autour d'un club qui devrait connaître un mercato particulièrement agoté cet été, le Ballon d'Or 1998 espère pouvoir s'appuyer sur certain cadre de la maison merengue pour rebatir. Au club depuis 2011, Raphaël Varane semble être de ceux-là dans l'esprit de l'entraîneur.