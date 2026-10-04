Zinédine Zidane interrogé sur Cristiano Ronaldo : « J’ai toujours eu beaucoup de respect pour les joueurs, mais... »

Le sélectionneur de la France, Zinédine Zidane, a réagi à la situation de Cristiano Ronaldo. La superstar portugaise a quitté prématurément la sélection cette semaine et a peut-être déjà disputé sa dernière rencontre internationale. Zidane a rendu hommage dimanche en conférence de presse à son ancien protégé, avec qui il a connu d’immenses succès durant leur période commune au Real Madrid.

Ronaldo est parti après une semaine tumultueuse. L’attaquant n’était pas satisfait de ne pas avoir eu de temps de jeu contre la Norvège, après quoi la situation a dégénéré. Un jour avant la rencontre face au Danemark, le sélectionneur Jorge Jesus a déclaré en conférence de presse ne ressentir aucune pression pour titulariser Ronaldo, ou n’importe quel autre joueur, en raison de son statut, ni pour lui accorder des minutes en tant que remplaçant.

Ronaldo a alors décidé de partir à bord de son jet privé et a donc peut-être déjà joué son dernier match international, même si rien d’officiel n’a encore été communiqué à ce sujet et que la Fédération portugaise de football ferait des efforts pour ne pas laisser s’achever en queue de poisson la glorieuse carrière du capitaine en sélection (234 matches, 146 buts, 1 Euro, 2 Ligues des nations).

Quoi qu’il en soit, la fin de carrière de Ronaldo, qui fêtera ses 42 ans en février, approche. C’est très largement au Real Madrid qu’il a remporté le plus de trophées. Il y a notamment gagné la Ligue des champions à quatre reprises. Trois de ces quatre titres européens, il les a remportés avec Zidane comme entraîneur (2016, 2017, 2018).

« Il m’a aidé à gagner des choses incroyables », raconte Zidane à un jour du match contre la Belgique. « Je pense que nous devons reconnaître sa grande carrière, ce qu’il a accompli est exceptionnel. J’ai eu la chance de l’avoir sous mes ordres. Chapeau à Cristiano ! »

« J’ai toujours eu beaucoup de respect pour tous les joueurs, mais encore plus pour ceux avec qui j’ai travaillé, et en particulier pour Cristiano, qui nous a apporté énormément de titres », a ajouté Zidane, qui a aussi été sacré champion d’Espagne une fois avec Ronaldo (2017).

Sans Ronaldo, le Portugal s’est imposé 2-4 contre le Danemark. Il se prépare désormais pour le rendez-vous face à la Norvège ce dimanche à Porto. Avec Ronaldo dans sa sélection, le Portugal avait déjà remporté ses deux premiers matches internationaux de cette période, contre la Norvège (1-2) et le pays de Galles (1-0). La France de Zidane compte sept points dans son groupe, après des victoires contre la Belgique (0-1) et la Turquie (0-1), ainsi qu’un match nul face à l’Italie (1-1).



