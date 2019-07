Zinedine Zidane félicite la sélection algérienne pour son triomphe

Sur son compte Instagram, l’entraineur du Real a posté un message dans lequel il complimente l’Algérie pour son titre de champion d’Afrique.

L’ a été couronnée vendredi champion d’Afrique à la suite de sa victoire en finale de la CAN contre le . Un triomphe historique et pour lequel Djamel Belmadi et ses hommes ont été congratulés de toute part.

Ce samedi, et alors qu’ils étaient dans les rues d’Algérie pour la parade post-triomphe, ils ont reçu les félicitations d’un fan assez particulier. Un certain Zinedine Zidane s’est adressé à eux pour leur rendre hommage à la suite du parcours accompli en Egypte.

Tout en applaudissant les Verts, Zidane a salué la mémoire de son Farid, décédé il y a quelques jours et dont il a assisté aux obsèques après avoir quitté son club merengue en pleine tournée.

« Mon grand frère Farid doit être fier. Félicitations à l’équipe d’Algérie ! One, Two, Three… Viva l’Algérie. Je vais continuer à faire briller son étoile, tous les jours de ma vie », a-t-il écrit, en adjoignant à sa publication deux étoiles en forme d’emojis, et aussi un cœur noir en parlant de son regretté frère.

Pour rappel, Zidane a des origines algériennes. Ses parents sont nés en Kabylie et ont émigré en avant la révolution. L’icône française s’était souvent rendue sur la terre de ses ancêtres, notamment en 2004 quand il avait été accueilli par l’ancien chef d’Etat, Abdelaziz Bouteflika.