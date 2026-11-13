Partager Suivez GOAL sur Google

Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane, a dressé un constat sans détour des lacunes défensives de son équipe après sa défaite 3-1 face à l’Italie en Ligue des nations de l’UEFA, jeudi soir. Malgré une ouverture du score rapide à San Siro, les Bleus ont été débordés en seconde période, tandis que l’Italie renversait la situation pour empocher les trois points.

Publicité

Cruelle désillusion à San Siro pour les Bleus de Zidane

Zidane a connu sa première défaite à la tête de l’équipe de France lors d’une soirée difficile à San Siro. Michael Olise avait pourtant permis aux visiteurs de bien débuter en ouvrant le score, mais l’élan français s’est essoufflé à mesure que l’Italie gagnait en confiance et en agressivité. Les Bleus ont manqué de réussite en touchant deux fois les montants avant l’heure de jeu, sans parvenir à creuser l’écart. Ils ont ensuite peiné à retrouver leur rythme lorsque les hommes de Luciano Spalletti ont pris le contrôle de la rencontre.

Ce résultat met fin aux débuts sans défaite de Zidane à la tête de la sélection, jusque-là marqués par trois victoires et un nul. Après le coup de sifflet final, l’ancien milieu de terrain de légende n’a pas caché sa déception. « Forcément, je suis frustré, parce qu’il y a eu de bonnes choses, surtout en première période. Ensuite, nous avons fait moins de bonnes choses. Dans les duels et les un-contre-un en particulier, nous avons été un peu moins bons. Cela fait partie de l’apprentissage, ce sont des points sur lesquels nous devons progresser, c’est certain », a déclaré le sélectionneur, cité par Foot Mercato.

La France cède sous l’intense pression italienne

La seconde période a été fatale aux Bleus, dont la défense a semblé de plus en plus vulnérable sous la pression italienne. Zidane a souligné que son équipe n’avait pas su conserver son organisation une fois menée au score. Son jeu s’est alors désorganisé, permettant aux joueurs locaux d’imposer le rythme à leur guise.

« Le début de la seconde période a aussi été bon. C’est vrai que, lorsque nous avons été en difficulté, nous n’avons pas su réagir ni rester fidèles au plan de jeu. Nous l’avons fait en première période, puis, lorsqu’ils ont pris l’avantage, nous nous sommes un peu dispersés, également sur le plan défensif », a expliqué Zidane.

Publicité Publicité

Le retour du capitaine

L’absence de Kylian Mbappe a été l’un des principaux sujets de discussion après la défaite : son efficacité devant le but a cruellement manqué à l’équipe lorsqu’elle a tenté de revenir au score. La star du Real Madrid devrait retrouver le onze de départ pour le prochain match à Bordeaux et apporter le réalisme qui a fait défaut à Milan.

Related Topics

Zidane a estimé que le résultat ne reflétait pas nécessairement le rapport de force sur l’ensemble des quatre-vingt-dix minutes. « Ce que je leur ai dit, c’est que cette défaite n’était pas entièrement méritée. Nous analyserons cela une fois à Bordeaux, nous reviendrons sur ce match. Sincèrement, il faut simplement penser à se reposer, puis nous nous reconcentrerons sur le dernier match qu’il nous reste », a-t-il conclu. Concernant le retour de Mbappe, il a ajouté : « Nous verrons demain, mais c’est l’idée. »

Garder son calme avant le match contre la Turquie

Malgré ce revers dans une enceinte aussi prestigieuse, Zidane est déterminé à ne pas céder à la panique. Il estime que cette expérience sera une leçon précieuse pour un groupe encore en train de s’adapter à ses méthodes. Avec la réception à Bordeaux de la Turquie, dernière du classement, en ligne de mire, la première place du groupe reste accessible si les autres résultats leur sont favorables.

Publicité

« Non, nous ne sommes pas inquiets, cela fait partie du football. Il faut aussi traverser des moments comme celui-ci pour voir comment nous allons réagir. Il vaut mieux que cela arrive maintenant. Nous sommes toujours là, dans la course. Ce soir, ce n’est pas un échec total. Nous n’avons pas su réagir dans les moments compliqués, c’est un point à améliorer. Rayan a raison, je leur ai dit qu’il ne fallait pas paniquer. Nous avons eu des occasions et la possession, mais nous avons été moins bons défensivement. Nous sommes devenus plus fragiles au fil du match », a déclaré le sélectionneur.