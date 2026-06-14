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Zinedine ZidaneGetty Images
Abobakr El Mokadem

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Zinedine Zidane doit choisir entre l'Algérie et la France pour la Coupe du monde

Argentine vs Algérie
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France vs Sénégal
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É.-U.
France
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Il a fait le voyage aux États-Unis pour assister à la Coupe du monde.

Zinedine Zidane, la légende française, se trouve actuellement aux États-Unis pour suivre la Coupe du monde 2026.

L’ancien meneur des Bleus a sillonné le pays afin d’apporter son soutien à son fils Luca, le gardien algérien qui s’apprête à défier l’Argentine lors du match d’ouverture.

 Son fils Luca, gardien de but de Grenade âgé de 28 ans, a pleinement récupéré d’une fracture de la mâchoire et affiche un bilan solide de cinq clean sheets en sept matchs, ce qui conforte le choix de Vladimir Petković de le titulariser.

Zinedine Zidane a tranché : il sera bien présent pour soutenir les « Fennecs » plutôt que de se rendre à New York voir le match des Bleus face au Sénégal.

Selon le journal L’Équipe, le futur sélectionneur des Bleus a choisi d’assister au match des « Guerriers du désert » face à l’Argentine, mercredi prochain à Kansas City, plutôt qu’à la rencontre d’ouverture de la France contre le Sénégal, programmée quelques heures plus tôt dans le New Jersey.

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