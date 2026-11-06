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Le sélectionneur de la France, Zinedine Zidane, a dévoilé un groupe de 23 joueurs pour les matches de groupe cruciaux de la Ligue des nations de l’UEFA contre l’Italie et la Turquie. L’attaquant du Real Madrid Kylian Mbappe fait un retour remarqué en sélection, tandis que l’attaquant du Paris FC Pablo Pagis est appelé pour la première fois chez les A à la suite d’une blessure de Maghnes Akliouche.

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Zidane adapte sa sélection face à une longue liste de blessés

Le sélectionneur de l’équipe de France, Zinedine Zidane, a dévoilé son groupe de 23 joueurs pour les deux derniers matches de la phase de groupes de la Ligue des nations de l’UEFA. Les Bleus se déplaceront en Italie le 12 novembre avant de recevoir la Turquie le 15 novembre.

Le vainqueur de la Coupe du monde 1998 a dû revoir ses plans tactiques en raison de plusieurs absences de taille, notamment celles de Jules Kounde, Ousmane Dembele, Esteban Lepaul, Maxence Lacroix et William Saliba.

Dans les buts, Zidane a maintenu sa confiance en Guillaume Restes et Robin Risser aux côtés de Mike Maignan, laissant Jean Butez, de Como, hors de la sélection finale.

La blessure d’Akliouche ouvre la porte à une première sélection pour Pagis

La principale nouveauté de la sélection de Zidane est la présence de l’attaquant du Paris FC Pablo Pagis, appelé pour la première fois en équipe de France après la blessure tardive au mollet de Maghnes Akliouche, du Paris Saint-Germain.

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« Pablo Pagis est sélectionné ce soir parce que nous avons eu un petit problème avec Akliouche, qui est un peu blessé et ne peut pas venir avec nous, a expliqué Zidane en conférence de presse. Pablo figurait sur la liste élargie et c’est un joueur que je veux voir. Il est intéressant, différent, et c’est bien de pouvoir l’observer lors de ce rassemblement. »

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Le latéral droit de Chelsea Malo Gusto fait lui aussi son retour pour concurrencer Pierre Kalulu. Zidane a précisé : « Jules Koundé est touché, il fallait donc faire un choix. Il connaît l’équipe de France. C’est mérité pour lui. »

Des retours importants renforcent le milieu et l’attaque

Aurelien Tchouameni, du Real Madrid, fait son retour en sélection pour tenir le milieu de terrain aux côtés de Warren Zaire-Emery. Zidane a confirmé : « Warren, je veux le voir au milieu. Quand je sélectionne un joueur, je veux le voir à son poste. »

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L’attaquant de l’Inter Milan Marcus Thuram a également été rappelé grâce à ses bonnes performances en championnat. Zidane a souligné : « Marcus, c’est pareil, c’est l’occasion de le voir. Il y a eu une blessure et c’était une chance de pouvoir l’avoir. »

Gardiens : Mike Maignan, Guillaume Restes, Robin Risser.

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Défenseurs : Andy Diouf, Malo Gusto, Jeremy Jacquet, Pierre Kalulu, Ibrahima Konate, Adrien Truffert, Dayot Upamecano, Leny Yoro.

Milieux : Eduardo Camavinga, Rayan Cherki, Lucas Da Cunha, Adrien Rabiot, Aurelien Tchouameni, Warren Zaire-Emery.

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Attaquants : Bradley Barcola, Desire Doue, Kylian Mbappe, Michael Olise, Pablo Pagis, Marcus Thuram.

Les Bleus se préparent à deux matches décisifs en Ligue des nations

Le groupe de Zidane se réunira avant son déplacement en Italie, avec l’objectif de prolonger la bonne dynamique née des victoires obtenues contre la Turquie et la Belgique lors de ses précédentes sorties.

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Avec le retour du capitaine Kylian Mbappe pour mener l’attaque aux côtés de nouveaux talents, les Bleus chercheront à s’assurer la première place de leur groupe de Ligue des nations.

Zidane continue d’affiner l’organisation de son équipe alors que la France s’apprête à relever deux défis tactiques exigeants pour conclure la phase de groupes.