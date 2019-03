Zinedine Zidane, Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappé dévoile ses inspirations

Kylian Mbappé a donné une interview au journal L'Equipe dans laquelle il évoque les idoles de sa jeunesse, parmi lesquelles un certain Zizou...

Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain viennent de vivre un véritable cataclysme avec une élimination complètement inattendue et très cruelle en 8es de finale de la Ligue des champions. Le PSG s'est incliné à domicile 3-1 (avec des stats accablantes pour le club francilien) après avoir pourtant brillamment gagné 2-0 à Old Trafford au match aller. Un match au cours duquel l'attaquant tricolore avait brillé. Mbappé avait par ailleurs accordé un entretien à nos confrères de l'Equipe en plusieurs parties avant ce match retour fatidique. Et dans cette interview, le prodigieux natif de Bondy évoque notamment ses idoles et les quelques joueurs qui l'ont inspiré durant son enfance.

"J'ai eu ma période brésilienne"

"J'ai eu plusieurs périodes, comme beaucoup. Il y a eu Zidane, forcément. Après, j'ai eu ma période brésilienne. Jeune, j'étais football, football, football. Maintenant, je m'ouvre à d'autres sports et je vois qu'il y a des champions inspirants dans d'autres disciplines. J'ai eu aussi ma période Cristiano Ronaldo. Je pense qu'il y a une nouvelle génération qui arrive et qui veut remettre le collectif sur le devant de la scène. Les dernières équipes championnes du monde - l'Espagne en 2010, ensuite l'Allemagne en 2014, aujourd'hui nous, les Français - sont des équipes avec des joueurs d'exception, mais ces équipes ont gagné parce qu'elles jouaient surtout très bien collectivement.", a estimé le prodige parisien dans les colonnes de l'Equipe, lui dont le palamrès impressionne.

"Ce n'est pas vertigineux, c'est excitant. J'ai eu la chance de vivre tout ça, mais je pense savoir rester à ma place. Je sais ce que je vaux, ce que je sais faire et ce que je dois faire pour continuer à progresser. Je reste à ma place, je prends du plaisir et je rentre chez moi. Simple.", a encore considéré Mbappé, qui est conscient de ses prouesses physiques, mais qui dans le même temps, veut se ménager pour "durer" et avoir une longue et fructueuse carrière à l'image d'un cercle restreint d'élus.

"Je fais attention à mon corps mais je pourrais faire mieux. Une carrière, vous savez, c'est long. Et moi j'ai l'ambition de durer le plus longtemps possible. Je sais qu'il faudra que je fasse des sacrifices pour faire partie du tout petit cercle des joueurs qui ont duré pendant de nombreuses années. J'ai envie de durer, pas simplement pour durer mais parce que j'ai envie de marquer l'histoire de mon sport. Le jour où la passion aura disparu, je ferai autre chose. Être footballeur, je ne vois pas ça comme un métier - même si ça en est un. Je vois plus ça comme un plaisir. Si le plaisir disparaît, je ferai autre chose", a-t-il confié, lui qui aura certainement l'occasion de refaire parler de lui dans le futur avec Paris. Pourquoi pas en Ligue des champions la saison prochaine.