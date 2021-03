Zinchenko : "Manchester City veut tout gagner"

Oleksandr Zinchenko affirme que lui et ses coéquipiers de Manchester City sont déterminés à tout rafler cette saison.

Oleksandr Zinchenko est catégorique sur le fait que Manchester City ne laissera pas la défaite du derby face à son rival United faire évaporer leurs espoirs de quadruplé, affirmant que leur objectif reste de «tout gagner» cette saison.

Une autre campagne historique pourrait être en vue pour les Sky Blues ar ils restent en course dans quatre compétitions différentes.

Après une série de 21 victoires consécutives, les hommes de Guardiola sont tombés face à leurs voisins Red Devils dimanche, mais Zinchenko affirme que toute frustration causée par ce revers a déjà été digérée. L’arrière latéral ukrainien a déclaré aux journalistes que l’ambition de City restait intacte: "Nous devons gagner le prochain match, nous devons être plus concentrés. Nous n'avons pas le droit de revenir en arrière. Nous devons aller de l'avant."

"Nous allons revenir plus forts"

"Nous sommes toujours en course dans toutes les compétitions. Nous voulons tout gagner cette saison et j'espère que nous pourrions le faire. Nous sommes toujours en vie et nous pouvons (nous permettre) des erreurs, mais nous allons revenir plus forts, j'en suis presque sûr", a-t-il ajouté.

Malgré son faux-pas contre United, City garde 11 points d'avance en tête du classement de la Premier League. Les Eastlands se sont également qualifiés pour leur quatrième finale consécutive de la Carabao Cup, où ils affronteront Tottenham, et auront une rencontre avec Everton à disputer en quarts de finale de la FA Cup.

Parallèlement à leurs quêtes nationales, les Citizens cherchent à mettre fin à une longue attente de gloire continentale. Une avance de 2-0 a été établie lors de leur 8e de finale aller de la Ligue des champions avec le Borussia Monchengladbach. En championnat, City cherchera à rebondir après sa défaite lors de la réception de Southampton mercredi.