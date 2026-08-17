Le match entre le FC Sion et l’Ajax en barrages de la Conference League ne sera pas diffusé sur Ziggo Sport jeudi soir, comme l’a annoncé la chaîne lundi soir. À la place, il sera possible de voir la rencontre via KIJK, pour un montant de 4,99 euros.

« Jeudi soir 20 août à 20 h 15, l’Ajax dispute le match aller à l’extérieur contre le club suisse du FC Sion dans les barrages pour une place en UEFA Conference League », écrit Ziggo Sport dans un communiqué.

« Ce match ne fait pas partie du pack UEFA du football européen, ce qui permet au club qui reçoit de vendre les droits de diffusion au plus offrant. Les barrages de la Conference League ne relèvent donc pas des droits de diffusion de Ziggo Sport et ce match à l’extérieur de l’Ajax ne sera cette fois pas diffusé par Ziggo Sport. »

« Le match retour décisif à domicile à la Johan Cruijff Arena, jeudi prochain 27 août à 20 h 00, sera bien diffusé en direct par Ziggo Sport et sera accessible à tous via Ziggo Sport Free. »

« Ziggo Sport diffuse toujours en direct les matches des clubs néerlandais compris dans le pack UEFA du football européen sur sa chaîne en clair et via Ziggo Sport Free, tout comme les finales des compétitions européennes de l’UEFA, afin que tous les fans de football puissent les suivre. »

Peu après le message de Ziggo, il a été annoncé que le match de jeudi soir serait visible via KIJK. Pour cela, les téléspectateurs devront acheter un billet unique au prix de 4,99 euros.

Réaction des téléspectateurs

Sous la publication de Ziggo Sport annonçant cette nouvelle, les réactions et les plaintes pleuvent. « Tu fais un beau sponsor, dis donc », lance quelqu’un. D’autres se plaignent : « Tu es mon sponsor principal, on paie une fortune » et « Quand on pense que ça ne peut pas être plus absurde. Quel monde. »

Quelqu’un écrit aussi : « Haha, en tant que plus grande chaîne des supporters, devoir présenter des excuses parce que tu ne diffuses pas ton propre club. Parce que tu trouves ça trop cher. »