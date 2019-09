Ziege : "Klopp est le meilleur de tous"

L'ancien international allemand estime que son compatriote est bien le meilleur dans son domaine aujourd'hui.

L'Allemand Christian Ziege pense que le patron de , Jurgen Klopp, peut être considéré à juste titre comme le meilleur entraîneur au monde à l'heure actuelle.

Klopp a mené Liverpool à sa sixième couronne européenne la saison dernière, après avoir battu 2-0 en finale de la Ligue des Champions à Madrid. Et ce triomphe est survenu un an après la défaite contre le Real au même stade de la compétition. Et entretemps, les Reds ont poussé Man City dans ses derniers retranchements dans la course au titre en .

Ziege est admiratif de ce qu'a accompli son compatriote. Et bien qu'il ait aussi beaucoup d'estime pour Pep Guardiola, Mauricio Pochettino ou encore Niko Kovac, il place le manager des Merseysiders au dessus de tout le monde.

"Je pense qu'il faut être prudent avec ce genre de jugement. Pour évaluer le meilleur entraîneur du monde, vous devez compter dans tous les entraîneurs, même ceux qui évoluent dans les ligues inférieures", a déclaré à Omnisport l'ancien défenseur du et de Liverpool. "Les conditions que rencontrent Klopp, Guardiola, Pochettino ou Niko Kovac, de nombreux entraîneurs ne les ont pas. Vous devez donc être prudent avec ce titre. Mais si vous prenez ceux dont tout le monde parle, personne n’aura fait mieux que Klopp. Je suis un grand fan de lui car il a débuté à et a terminé quatrième à trois reprises consécutives en deuxième division".

"Il a fait de Mayence un club qui a finalement été promu et est devenu un club incroyable, a-t-il poursuivi. Il s'est ensuite rendu à Dortmund. Il a ensuite été champion d' et candidat au titre de champion d'Europe. Il a élevé ce club à un niveau tel qu'il est encore aujourd'hui. Il est allé enfin à Liverpool, le club qui vise le titre de champion en Premier League et qui a aussi eu le plus succès ces dernières années."

Le champion d'Europe 1996 a conclu en affirmant qu'au-delà de tout ce qu'il a accompli, c'est aussi à travers sa régularité que Klopp se distingue : "Il a remporté la et a terminé deuxième en championnat avec 97 points, ce qui est catastrophique. Il est à nouveau en tête duc championnat, même s'il est encore tôt dans la campagne. Cela me prouve qu'il doit être un entraîneur exceptionnel, parce que tout cela ne peut pas arriver par accident. "