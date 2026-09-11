Ismaïlo Ganiou, défenseur de Lens âgé de 21 ans, s'est rapproché d'une apparition dans la liste de l'équipe de France A sous la houlette de Zinédine Zidane, après avoir reçu une convocation préliminaire en vue de la liste qui doit être annoncée le 18 septembre, à la suite des prestations remarquables qu'il a livrées avec son club ces derniers temps.

Selon les informations révélées par « RMC Sport », Ganiou a reçu une convocation préliminaire pour rejoindre la liste de Zidane, après avoir attiré l'attention du nouveau sélectionneur lors de ses apparitions avec Lens, notamment lors du match du Trophée des champions face au Paris Saint-Germain, auquel Zidane a assisté depuis le stade Bollaert et durant lequel il a observé le jeune défenseur de près.

Ganiou a poursuivi sur sa lancée avec Lens, après avoir livré une performance solide lors de sa première apparition en Ligue des champions, contribuant à la victoire spectaculaire arrachée à l'extérieur face au Slavia Prague sur le score de 3-2, un match durant lequel il s'est distingué et s'est imposé comme l'un des éléments les plus en vue de l'arrière-garde du club français.

Cette convocation attendue représente un tournant important dans la carrière internationale de Ganiou, lui qui avait déjà pris part à un match amical avec l'équipe du Burkina Faso en juin 2025, avant de choisir de représenter l'équipe de France A. Il a également disputé deux matches avec l'équipe de France des moins de 21 ans au mois de mars dernier.

Ganiou n'était pas le seul joueur de Lens à figurer dans les plans de Zidane, puisque la liste préliminaire comprend également ses coéquipiers Florian Thauvin et Matthieu Udol. Ce duo a toutefois déjà représenté l'équipe de France, contrairement au jeune défenseur de Lens qui attend sa toute première apparition sous le maillot des Bleus.