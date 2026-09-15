Olivier Boscagli a été convoqué en équipe de France par Zinedine Zidane, rapporte L’Équipe. La sélection officielle ne sera dévoilée que plus tard.

Le défenseur de 28 ans est passé par toutes les équipes de jeunes de la France, mais n’a encore jamais fait ses débuts avec l’équipe première du pays. Cela pourrait désormais changer.

Boscagli a joué six ans au PSV, entre 2019 et 2025. Le défenseur central gaucher a rejoint Brighton & Hove Albion l’été dernier. Au total, il a disputé 204 matches avec le club d’Eindhoven.

Le joueur né à Monaco a connu une saison dernière compliquée à Brighton et a souvent dû prendre place sur le banc, mais il est désormais un titulaire indiscutable.

Jusqu’à présent, il a débuté chaque rencontre et fait forte impression dans le sud de l’Angleterre, ce qui a poussé Zidane à le sélectionner pour les prochains matches de Ligue des nations.

L’équipe de Zidane affrontera respectivement la Turquie, la Belgique et l’Italie à la fin du mois. Ce sera les débuts de Zidane comme sélectionneur.



