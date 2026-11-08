Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a affirmé que Kylian Mbappé méritait davantage de remporter le Ballon d'Or, saluant les qualités de l'attaquant du Real Madrid, arrivé à la deuxième place derrière l'Anglais Harry Kane, sacré cette année par le magazine « France Football » comme meilleur joueur du monde.

Zidane a déclaré, lors d'un entretien avec la chaîne « Téléfoot » ce dimanche, en réponse à une question au sujet du Ballon d'Or : « En ce qui concerne le Ballon d'Or, chacun a ses préférences quant au vainqueur. Mbappé a terminé la course à la deuxième place, et nous devons simplement accepter les résultats. Mbappé était déçu, car il méritait de remporter le Ballon d'Or, cela ne fait aucun doute. »

Le sélectionneur français a ajouté : « Je suis certain que Kylian Mbappé sera heureux de porter de nouveau le maillot de l'équipe de France. Lors de mon premier match en tant que sélectionneur, il a marqué un but, mais il a dû rentrer en raison d'une blessure. Il voulait continuer à rester avec le groupe, mais cela n'a pas été possible. C'est un joueur que je suis avec beaucoup d'attention, et il faut lui accorder beaucoup d'attention. »

La légende du football français a également fait l'éloge de Désiré Doué, l'un des plus grands talents montants en France, et ce avant la prochaine trêve internationale, durant laquelle l'équipe de France cherchera à se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des nations.

Zidane a dit à propos de Doué : « J'aime l'audace dont il fait preuve, il joue comme s'il disputait un match dans le quartier où il a grandi. C'est ce qui me plaît, car c'est l'état d'esprit que nous devons exiger des joueurs sur le terrain. »