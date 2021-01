"Zidane sera avec nous"

Zinedine Zidane ayant été testé positif au COVID-19, son assistant David Bettoni l'a remplacé lors de la conférence de presse de vendredi.

La première question qui lui a été posée concernait l'état de Zidane et s'il avait eu la chance de parler avec lui.

"J'ai parlé ce matin avec l'entraîneur et il va très bien", a révélé Bettoni. «Il va bien, même s'il est triste de ne pas être avec nous. Et même s'il n'est pas physiquement avec nous, tout le monde devrait savoir qu'il sera toujours avec nous."

L'adjoint a ensuite été interrogé sur le fonctionnement du processus pendant le match de samedi. "Zidane ne sera pas là physiquement, mais il nous accompagnera pendant le match pour soutenir les joueurs et pour nous aider ".

Pressé sur ce point, le technicien a déclaré que les détails seraient à la discrétion du club. L'entraîneur adjoint a également été sondé sur quelques blessures au sein du groupe. "Concernant Sergio Ramos, il est dans son processus de récupération et il ne sera pas avec nous demain", a-t-il révélé à propos du match d'Alaves samedi.

"Dani Carvajal s'est un peu entraîné avec nous, mais il ne sera pas non plus disponible et pourra s'entraîner normalement à partir de lundi." Une des autres grandes actualités de la journée a également été évoquée avec le départ potentiel de Martin Odegaard.

"Ce qui s'est passé avec Martin est quelque chose que je ne connais pas trop bien", a indiqué Bettoni.

«Je suis l'entraîneur adjoint et il y a des choses que je ne suis pas de trop près, donc je ne peux pas donner le contexte exact. C'est un membre important de l'équipe et nous verrons ce qui va se passer avec lui dans les prochains jours."

Enfin, Bettoni a été questionné sur les récentes décisions d'arbitrage : "Je ne pense rien de spécial", a-t-il déclaré à propos de l'arbitrage. "Il est difficile d'arbitrer et il y a des décisions favorables et des décisions contre nous."