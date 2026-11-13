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L'équipe de France dirigée par Zinédine Zidane a encaissé sa première défaite depuis la prise de fonction du technicien français, après s'être inclinée face à l'Italie sur le score de 3-1, jeudi soir, au stade de San Siro, en Ligue des nations, lors d'un match qui a mis en lumière plusieurs faiblesses à corriger chez les Bleus.

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Malgré l'absence de plusieurs éléments cadres, au premier rang desquels Ousmane Dembélé, Kylian Mbappé et Jules Koundé, l'équipe de France a abordé le choc de Milan avec de grandes ambitions, et Michael Olise a réussi à lui donner l'avantage en profitant d'une erreur du gardien italien Gianluigi Donnarumma.

Mais l'équipe de France n'a pas su préserver son avantage, avant de s'effondrer en seconde période et d'encaisser trois buts, concédant ainsi la première défaite de l'ère Zidane.

Et bien que la situation de la France dans la course à la qualification pour les quarts de finale n'ait pas été affectée de manière décisive, l'équipe sera appelée à valider sa qualification lorsqu'elle affrontera la Turquie, après-demain dimanche, à Bordeaux.

Par ailleurs, Zidane ne fait, pour l'instant, face à aucune pression menaçant son poste, mais la défaite à San Siro a soulevé de nombreuses interrogations dans la presse française et européenne.

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« Effondrement » : la défense française sous la loupe

La presse française s'est concentrée sur l'effondrement qui a frappé la sélection après la pause, l'équipe ayant affiché un bon visage durant la première période avant de perdre totalement son équilibre.

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Le journal « L'Équipe » a qualifié la rencontre, sur son édition numérique, de « premier faux pas » de l'ère Zidane, tandis que sa version papier a mis en lumière le grand revirement dans la performance de la sélection, évoquant un « effondrement français » après la pause, notamment sur le plan défensif, où les deux latéraux de l'équipe ont continué d'afficher des niveaux décevants.

Le journal a choisi un titre principal marquant, « Submergés, noyés », en référence aux pluies diluviennes qui se sont abattues sur la ville de Milan durant la rencontre, ainsi qu'à l'effondrement de l'équipe de France en seconde période.

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De son côté, le journal « Le Parisien » s'est concentré sur le manque de rigueur et de solidité défensive de la France, ainsi que sur le manque d'expérience internationale du jeune groupe sur lequel s'appuie Zidane, qualifiant certains éléments de l'équipe d'encore « très fragiles » à ce niveau.

Le journal a également placé une photo de Zidane en une de sa version papier, accompagnée de la mention « Premier faux pas de l'ère Zidane ».

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L'Europe ne s'inquiète pas, et l'Espagne parle d'un « embarras sans Mbappé »

En Italie, la célébration de la victoire sur la France était fortement présente, notamment après l'absence de la sélection italienne lors des trois dernières éditions de la Coupe du monde. La presse italienne estime que la sélection a entamé une phase de reconstruction, saluant l'entraîneur Roberto Mancini et le considérant comme « l'homme idéal » pour mener cette étape.

Quant à l'Allemagne, les médias ne se sont pas montrés très inquiets de la situation de l'équipe de France, et « Sky Sport » s'est concentré sur les déclarations rassurantes faites par Zidane après la rencontre, tout en soulignant dans le même temps que l'équipe possède encore une « marge de progression ».

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De son côté, le journal « Bild » ne s'est pas beaucoup étendu dans l'analyse de la défaite, se contentant de mettre l'accent sur le fait qu'il s'agissait de la première défaite de Zidane depuis sa prise en main de l'équipe de France.

En Angleterre, l'éclat de Harry Kane et son entrée dans l'histoire avec la sélection des « Three Lions » ont dominé l'essentiel de la couverture, et le duel entre l'Italie et la France n'a pas suscité un grand intérêt, à l'exception de la mention de la première défaite subie par Zidane avec les Bleus.

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Quant à l'Espagne, la victoire de la sélection espagnole sur la Tchéquie a fait la une des journaux, mais le journal « As » a également évoqué la première défaite de Zidane avec la France.

La défaite de la France a bénéficié d'un plus grand espace sur le site internet du journal, où son correspondant en France a abordé ce qu'il a qualifié de « dépendance à Mbappé », sous le titre « Un gros embarras sans Mbappé ».

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Le rapport a souligné les difficultés de la France sur le plan offensif et son manque d'efficacité, conjugués aux grosses erreurs défensives, et a particulièrement critiqué Malo Gusto, qu'il a décrit comme ayant livré un « match catastrophique » et ayant mis la patience de Zidane à rude épreuve.

Et sur un ton plus pessimiste que le reste de la presse européenne, « As » a estimé que les chances de la France de terminer en tête de son groupe étaient devenues « sérieusement menacées », considérant qu'une victoire sur la Turquie devenait indispensable pour éviter de sombrer dans un véritable « drame » lors de la prochaine phase.