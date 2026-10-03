Le retour de l'équipe de France au Stade de France, tout comme le premier match de Zinédine Zidane sur sa pelouse en tant que sélectionneur des Bleus, n'a pas été à la hauteur du scénario dont rêvaient les Français, après que les hôtes se sont contentés d'un match nul 1-1 face à l'Italie, dans une rencontre marquée par une nette supériorité française malgré la victoire manquée.

À l'issue de la rencontre, Zidane a affiché sa déception quant au résultat, mais il a préféré mettre en lumière la prestation de ses joueurs et leur respect des consignes, affirmant que l'équipe méritait mieux qu'un match nul.

Zidane a déclaré sur la chaîne « TF1 » : « Je ressens une grande déception pour les joueurs, car nous méritions un meilleur résultat. Nous avons eu des occasions de sceller le match, mais c'est le football. Je suis très fier de l'équipe, leur prestation a été bonne, leur pressing sur l'adversaire et leur gestion des duels individuels ont été parfaits. »

Il a ajouté : « Les joueurs ont donné tout ce qu'ils avaient et ont été formidables, et c'est encourageant. Nous n'avons pas gagné, mais nous devons maintenant nous reposer. Et en terminant à dix joueurs, nous aurions pu encaisser un deuxième but, même s'il n'y a pas eu de véritable rivalité tout au long du match. »

Malgré ses éloges sur la prestation de son équipe, le sélectionneur français a reconnu certaines insuffisances, en particulier lors de la première période, marquée par une possession française sans danger offensif suffisant.









Il a expliqué : « Nous avons eu la possession du ballon en première période, mais notre prestation a été un peu terne, et nous avons essayé de corriger cela à la mi-temps. La possession est importante, mais si nous voulons faire mal à l'adversaire, nous devons exploiter les espaces, ce que nous avons réussi à faire en début de seconde période. »

Il a poursuivi dans des propos rapportés par le site français « Foot Mercato » : « L'Italie a joué de manière défensive et s'est appuyée sur les contre-attaques, mais nous avons gardé notre équilibre et n'avons pas été réellement en danger, sauf dans les dernières minutes. »

Même si le but égalisateur italien a constitué un coup dur pour la France, Zidane a affirmé sa satisfaction quant au respect du plan par ses joueurs, en particulier en ce qui concerne le pressing et l'exécution des consignes.









Il a déclaré : « Je suis très satisfait. J'ai dit aux joueurs que nous n'avions pas obtenu le résultat que nous voulions, mais qu'ils pouvaient être fiers de leur prestation. Ce sont des choses que nous avons préparées, que nous connaissons bien, et quand nous mettons en place des plans et que nous voyons les joueurs les exécuter sur le terrain, je ne peux qu'être satisfait. »

Au sujet de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, il a dit : « Oui, cela m'a touché. Nous aurions aimé offrir la victoire à tout un stade, et à toute une nation. Mais cela ne s'est pas produit. Nous allons nous reposer, préparer notre quatrième match et chercher à le gagner. »

Le match nul face à l'Italie représente le premier faux pas de Zidane sur le plan des résultats depuis qu'il a pris les rênes de l'équipe de France, mais il est sorti de cette confrontation avec la conviction que son équipe va dans la direction qu'il souhaite, avant la prochaine rencontre face à la Belgique, lundi, au Stade de France.