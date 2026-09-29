Zidane récompense les stars de la France avant le choc face à l'Italie

Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a décidé de récompenser ses joueurs après la précieuse victoire à l'extérieur face à la Belgique (1-0), hier lundi, lors de la deuxième journée de la Ligue des nations.

L'unique but de la rencontre a été inscrit à la 88e minute par le remplaçant Michael Olise, déclenchant la folie de Zidane hors des lignes.

L'équipe de France prend ainsi la tête de son groupe avec 6 points, après sa victoire lors de la première journée face à la Turquie (1-0).

L'équipe de France se prépare à affronter l'Italie au Stade de France, vendredi prochain, lors de la troisième journée de la compétition.

Selon le réseau « Foot Mercato », Zidane a décidé d'accorder un jour de repos à ses joueurs, trois jours avant de recevoir l'Italie.

À noter que les Bleus recevront de nouveau la Belgique lors de la quatrième journée de la compétition, le 5 octobre prochain.



