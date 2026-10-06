Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a refusé d'adresser des critiques à Ousmane Dembélé malgré une prestation modeste lors de la victoire 4-1 contre la Belgique, affirmant sa satisfaction quant à la performance de la star du Paris Saint-Germain, qui traverse une période difficile avec la sélection.

Dembélé, lauréat du Ballon d'or 2025, n'a pas réussi à retrouver son niveau lors de la rencontre face à la Belgique, après avoir évolué au poste d'ailier droit, mais il a reçu un soutien clair de la part de Zidane à l'issue du match, dans un contexte de critiques qui l'ont visé pendant la trêve internationale.

Zidane a déclaré en conférence de presse : « Je pense qu'Ousmane a été très bon, surtout en début de match et jusqu'au début de la seconde période. Il a été très dynamique, et il n'y a aucun problème à cela. »

Le sélectionneur français a ajouté : « Nous avons l'habitude de le voir jouer à tous les postes, et il est bon à chaque poste. Je suis satisfait de ce qu'il a montré, il a été notre leader et un bel exemple pour tous ses coéquipiers, et j'en suis heureux. »

La défense de Dembélé par Zidane est intervenue bien que le joueur n'ait marqué dans aucun des quatre matchs de la France depuis l'arrivée du nouveau sélectionneur à la tête de l'équipe, ce qui l'a placé sous une pression croissante avant la rencontre face à la Belgique.

À l'inverse, Michael Olise a volé la vedette après avoir inscrit deux buts aux 88e et 90e+1 minutes, et délivré une passe décisive pour Rayan Cherki à la 81e minute, menant la France à une large victoire contre la Belgique.

Il semble que Zidane fasse toujours pleinement confiance à Dembélé, malgré le recul de son rendement offensif avec la sélection, en maintenant son soutien à la star et au capitaine de l'équipe pour la période à venir.