Zidane, Pochettino et les autres favoris pour succéder à Mourinho à Manchester United

Après la défaite humiliante de United à Liverpool dimanche (1-3) et le licenciement de Jose Mourinho, Goal passe en revue ses possibles remplaçants.

Le moment choisi pour l'annonce du limogeage de Jose Mourinho par Manchester United a peut-être surpris tout le monde, mais la décision elle-même n'a surpris personne.

La défaite embarrassante de dimanche face aux rivaux honnis de Liverpool (1-3) a souligné à quel point les Red Devils étaient à la traîne derrière l'élite de la Premier League, cette saison.

On pensait que Mourinho aurait jusqu'au printemps pour redresser la situation, mais après la débâcle d'Anfield, qui laissait United à 11 points de la quatrième place, la famille Glazer a décidé d'agir plus tôt.

Le club a indiqué qu'un responsable par intérim sera nommé jusqu'à la fin de la saison en cours. Le favori actuel est Michael Carrick, mais qui sera le prochain patron permanent à Old Trafford ?

Ci-dessous, Goal se penche sur les candidats potentiels...

ZINEDINE ZIDANE

Le favori, à la fois pour les bookmakers et les fans mécontents de United, est incontestablement Zinedine Zidane.

Le Français a quitté son poste d'entraîneur du Real Madrid après avoir mené les Espagnols à un troisième titre consécutif en Ligue des champions, grâce à une victoire 3-1 sur Liverpool en mai dernier.

En dépit de son parcours remarquable en compétition européenne, certains ne sont pas convaincus par les capacités d’entraîneur de l’ancien international français, l’argument étant qu’il est tactiquement limité et qu’il n’est guère plus qu’un spécialiste de la coupe.

Cependant, Zidane a également remporté la Liga en 2016-17 et montré une volonté d'expérimenter davantage et de prendre plus de risques, avec différents schémas tactiques lors de sa dernière saison à Santiago Bernabeu, en utilisant Marco Asensio ou encore Lucas Vazquez avec effet positif immédiat, notamment contre le Paris Saint-Germain au Parc des Princes.

Il est indéniable que l’aspect le plus impressionnant de son règne au Real a été la façon dont il a géré avec succès un groupe de superstars, maintenant l’harmonie dans un vestiaire d’égos massifs et faisant souffler Cristiano Ronaldo de manière régulière et efficace.

On peut imaginer que l’une des personnalités les plus admirées du monde du football aurait un impact encore plus grand sur une équipe telle que le Manchester United actuel qui, malgré les protestations de Mourinho, manque d’unité et de confiance depuis le début de la saison.

MAURICIO POCHETTINO

"Pour tous les entraîneurs plus jeunes que lui, il a été une inspiration", a déclaré Mauricio Pochettino, l'entraîneur des Spurs, à propos de José Mourinho plus tôt cette saison. "Pour tout le monde. Je lui ai pris beaucoup de choses. Tant de choses."

Il est maintenant évident que l'élève a dépassé le maître. En effet, beaucoup pensent depuis un certain temps que United a commis une grave erreur en choisissant Mourinho plutôt que Pochettino pour succéder à Louis van Gaal en tant qu'entraîneur en 2016.

À ce stade, il était déjà clairement évident que l’Argentine était l’un des meilleurs jeunes entraîneurs du match.

Bien sûr, les critiques souligneront le fait que Pochettino n'a pas encore remporté de trophée au Nord de Londres, mais il convient de rappeler qu'il a repris un club en désarroi et que Tottenham est désormais en lice pour la Ligue des champions.

En effet, quiconque a été témoin de sa victoire sur le Real Madrid la saison dernière n'aurait pu être que impressionné par le style et le fanfaron de l'affichage.

C'était une histoire similaire à Old Trafford en août, avec Pochettino se moquant de la plainte constante de Mourinho concernant la parcimonie d'Ed Woodward en battant United 3-0 avec une équipe qui n'était pas renforcée par une simple signature estivale.

Le contraste entre la paire, en termes de style et de personnalité, est frappant et il est difficile de ne pas conclure que Pochettino tirerait davantage parti des joueurs de United que Mourinho.

La grande question est cependant: voudrait-il vraiment échanger les Spurs contre United maintenant ?

ANTONIO CONTE

Que Manchester United se tourne vers Antonio Conte serait une surprise, pour plusieurs raisons, et notamment la manière dont il a quitté son poste à Chelsea l'été dernier.

Il a également fait savoir qu'il se verrait bien revenir en Italie où l'AC Milan l'a identifié comme un remplaçant potentiel à Gennaro Gattuso. L'Inter Milan, depuis la nomination de Beppe Marotta, a aussi donné du poids à la rumeur Conte.

Malgré tout, Manchester United reste Manchester United. Un club qui pourrait légitimement intéresser un technicien comme Antonio Conte. Un gagnant qui a non seulement remporté le championnat avec les Blues, mais aussi la FA Cup lors d'une deuxième saison agitée à Stamford Bridge.

Sans oublier la petite bataille juridique en cours entre Conte et Chelsea...

MASSIMILIANO ALLEGRI

À première vue, Manchester United a peu d’espoir de faire signer Massimiliano Allegri, sous contrat avec la Juventus jusqu'en 2020.

L'Italien a même refusé le Real Madrid au cours de l'été, expliquant en juin : "Je remercie le président Florentino Perez pour son intérêt, mais j’ai toujours aimé les projets de la Juventus, renouvelés chaque année dans le but de toujours gagner. Je veillerai à poursuivre les améliorations que nous avons entrepris il y a quatre ans, aux côtés de [Beppe] Marotta, [Fabio] Paratici, [Pavel] Nedved et du président."

Depuis que Cristiano Ronaldo est arrivé à Turin, Allegri est plus heureux que jamais avec ses patrons, car il est maintenant plus proche que jamais de la réalisation de son rêve, qui est de remporter la Ligue des champions.

Allegri serait sans doute une option séduisante pour le board de Manchester United, mais il est peu probable qu'il soit disponible avant l'été prochain.

LAURENT BLANC

Lorsque José Mourinho était sous pression, il y a deux ans, le nom de Laurent Blanc était déjà sorti. Il a même été rapporté que l'ancien défenseur de United avait renoncé à l'époque à un poste à l'Inter Milan afin d'évaluer un retour à Manchester United.

Ces derniers temps, la piste menant à l'AS Roma a aussi été évoquée. Mais United intéresserait certainement le Français, qui a passé deux saisons au club, et qui présente l'avantage d'être libre depuis son départ du PSG en 2016.

Il y aurait évidemment des doutes sur sa capacité à reproduire en Angleterre ce qu'il a fait en France parce qu'il n'a pas été sur un banc depuis quelques temps, mais son caractère à la fois cool et bien trempé pourrait bien plaire aux décideurs du club mancunien.

LEONARDO JARDIM

Leonardo Jardim revient comme un candidat potentiel à chaque fois qu'un poste se libère en Angleterre. Il est facile de comprendre pourquoi. D'autant que l'entraîneur portugais a été limogé par Monaco après un début de saison compliqué.

Malgré la vente répétée de ses meilleurs éléments, Jardim a eu des résultats dans la continuité. Il a remporté le championnat en dominant le PSG. Il a aussi été jusqu'en demi-finale de la Ligue des champions.

Vadim Vasilyev, le vice-président de l'AS Monaco, disait à Goal : "Il est idéal parce qu’il s’inscrit dans notre projet. Vraiment, là, c’est devenu son projet. Le notre, celui de notre président, le mien et celui de Leonardo Jardim. Ce n’est pas fait pour tous les entraîneurs, c’est vraiment difficile de voir arriver et partir autant de joueurs. Un entraîneur qui a l’intelligence, le courage et la motivation de travailler avec une équipe toujours remaniée, qui reste ambitieux et derrière les décisions de son club, c’est rare."

Peut-être que United sera le club anglais qui parviendra finalement à attirer Jardim en Premier League.

MICHAEL CARRICK

Compte tenu de ce qui s’est passé la dernière fois que United s’est retrouvé plongé dans un désarroi total à la mi-saison, il serait maladroit de notre part de ne pas mentionner Michael Carrick. Lorsque le club a décidé de se passer des services de David Moyes en avril 2014, l'entraîneur-joueur Ryan Giggs a été nommé patron par intérim pour le reste de la campagne.

Le Gallois n'a pas fait assez pendant cette brève période pour convaincre ses employeurs qu'il devrait être prolongé, mais son successeur, Louis van Gaal, l'a maintenu en tant qu'entraîneur adjoint jusqu'à l'arrivée de Mourinho en 2016.

Si Carrick devait être nommé entraîneur par intérim - ce qui n’est pas une certitude compte tenu de son manque d’expérience au plus haut niveau - il aurait au moins plus de temps pour faire bonne impression aux Glazers que son ancien coéquipier Giggs.

Néanmoins, si l'ancien milieu de terrain est largement respecté à Old Trafford pour sa compréhension et sa lecture du jeu, on peut se demander s'il a le charisme et la force de caractère nécessaires pour assumer un tel rôle à l'âge de 37 ans.

RYAN GIGGS

Les chances de Ryan Giggs de devenir entraîneur de Manchester United sont minces, mais il semble qu'aucune liste de candidats potentiels ne puisse être dressée sans le Gallois, compte tenu de la force de liens qui lient avec le club.

L’ancien ailier est bien sûr une légende d’Old Trafford, ayant passé toute sa carrière avec les Red Devils, remportant 13 titres en Premier League et deux ligues des champions au cours de cette période.

Il est donc apprécié par les fans, mais un retour semble peu probable. D'autant qu'il n’a pris ses fonctions de sélectionneur du Pays de Galles qu’en janvier et, même s’il serait certainement séduit par l’idée de prendre le poste d'entraîneur à United, il semblerait improbable qu’il se voit proposer ce poste avant d’avoir véritablement fait ses preuves.