Zinedine Zidane n'a pas eu besoin de beaucoup de temps pour laisser son empreinte sur l'équipe de France, après avoir décroché deux victoires lors de ses deux premiers matchs à l'extérieur, avant de trébucher sur un match nul face à l'Italie. Il a toutefois reconnu que la fin de sa première trêve internationale en tant que sélectionneur des Bleus revêtait un sentiment particulier, après avoir passé plus de deux semaines avec ses joueurs.

Zidane a pris les rênes de l'équipe de France à l'issue de la Coupe du monde, inaugurant une nouvelle ère saluée par les joueurs et le public, tandis que les premiers résultats s'avéraient prometteurs, malgré un rendement offensif qui n'a pas atteint le niveau escompté.

L'équipe de France a signé deux victoires difficiles contre la Turquie et la Belgique sur le score de 1-0, avant de faire match nul contre l'Italie 1-1 vendredi soir au Stade de France, premier faux pas de l'équipe sous la direction de son nouveau sélectionneur.

Zidane a déclaré, lors de la conférence de presse avant la rencontre face à la Belgique : « Les exigences sont les mêmes, mais la différence, c'est que le travail en sélection diffère de celui en club. J'aimais le travail quotidien, et aujourd'hui j'endosse un rôle différent, mais mon envie de travailler en harmonie avec mon équipe n'a pas changé. »

Il a assuré que son nouveau projet avait besoin de temps, malgré son désir permanent de remporter des victoires, ajoutant : « Nous voulons toujours gagner, nous sommes des compétiteurs. Le plus important, c'est de bien préparer les matchs et de se sentir à l'aise sur le terrain. Je suis très satisfait de l'état d'esprit que j'ai vu jusqu'à présent. »









Le sélectionneur français a poursuivi : « J'ai des convictions claires, j'aime l'équipe de France et je dispose de joueurs de très haut niveau, mais je sais que cela prendra du temps. Je suis très heureux de ce que j'ai vu. »

Zidane n'a pas caché son regret à l'approche de la fin de la trêve internationale, déclarant : « C'était formidable de passer 15 jours avec les joueurs, et je ressens une certaine frustration à l'idée que cette période se termine. Il nous reste encore un dernier effort à fournir pour quitter le rassemblement heureux. »

En évoquant sa vision et la méthode de travail qu'il cherche à ancrer au sein de l'équipe de France, Zidane a révélé que l'actuelle expérience du Paris Saint-Germain représentait l'une de ses sources d'inspiration, au regard du style offensif et du pressing haut qui caractérisent le club parisien.

Zidane a déclaré : « Absolument, beaucoup. C'est une équipe offensive, qui presse fort dans des zones avancées du terrain pour tenter de récupérer le ballon à l'adversaire. Ils veulent avoir la possession du ballon, pas lui courir après. »

Il a ajouté : « J'étais un meneur de jeu, et j'adorais avoir la possession du ballon. Nous ne voulons pas d'une possession stérile, nous voulons être capables de partir vite dans le dernier tiers du terrain. Et cela viendra inévitablement. »









Il semble que Zidane s'apprête à procéder à plusieurs changements dans le onze de l'équipe de France face à la Belgique, dans la mesure où il souhaite donner leur chance au plus grand nombre possible de ses joueurs lors des quatre matchs prévus durant cette période.

Zidane a déclaré, en réponse à la possibilité de changements importants : « Oui, il y aura des changements, comme nous l'avons déjà fait. Nous avons quatre matchs, donc nous procéderons à des ajustements au cours de ces rencontres, et peut-être quelques changements supplémentaires. »

Il a précisé : « Nous avons joué vendredi, et nous sommes désormais à la veille du match, donc nous ne devons rien faire uniquement pour gagner. Nous ferons de notre mieux, mais avec l'ensemble de nos 23 joueurs. Il y aura quelques changements supplémentaires, oui. »

Zidane se heurte à une équipe de Belgique déterminée à prendre sa revanche après sa défaite 0-1 lors de la précédente confrontation, elle qui avait abordé ce dernier match avec un moral élevé à la suite de sa large victoire contre la Turquie.

Le sélectionneur français cherche à conclure sa première trêve internationale par une nouvelle victoire, qui serait sa première au Stade de France depuis sa prise de fonction à la tête des Bleus, afin de continuer à bâtir son nouveau projet avec constance et confiance.