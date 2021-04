Zidane optimiste pour Hazard face à Liverpool

Zinedine Zidane attend de savoir si Eden Hazard sera apte à revenir pour le Real Madrid contre Liverpool mardi.

Le Real Madrid fait face à une énorme semaine de sa saison avec le match à domicile de son quart de finale de la Ligue des champions avant un Clásico avec Barcelone en Liga.

Mais l'entraîneur, Zinedine Zidane, espère que son équipe recevra un coup de pouce avant la première rencontre avec les Reds.

Eden Hazard est revenu de blessure peu de temps avant la trêve internationale, mais a ensuite raté le match européen contre l'Atalanta avec un fléchisseur de hanche endommagé et n'a pas pu rejouer avec la Belgique.

Le sélectionneur belge, Roberto Martinez, ne peut d'ailleurs même pas garantir à 100% que l'ailier de 100 millions d'euros ferait l'Euro 2020, même s'il est "très positif".

Hazard pourrait être de retour en action dès mardi, Madrid cherchant également à ramener Federico Valverde dans le groupe.

"J'espère que nous pourrons récupérer Valverde et Hazard", a déclaré Zidane samedi. "Nous verrons demain et après-demain. Aujourd'hui, ce n'était pas possible mais j'espère que mardi ils pourront être avec nous." H

azard a marqué six buts contre Liverpool en 16 matchs avec Chelsea. Mais il n'a fait que 36 apparitions et 29 titularisations pour Madrid depuis sa signature en juin 2019, marquant seulement quatre fois et fournissant cinq passes décisives sur 38 occasions créées.

Fcae à Eobar samedi soir (2-0)n Marco Asensio et Karim Benzema ont marqué dans chacune des deux mi-temps, tandis que l'attaquant espagnol a également frappé la barre transversale, le gardien adverse Marko Dmitrovic a effectué six arrêts. "La première mi-temps, de manière général, a été complète, avec un bon feeling", a déclaré Zidane. «C'est ce que j'ai dit aux joueurs. Ensuite, il y a eu 20 minutes difficiles pour débuter la seconde. Nous devons bien récupérer car nous avons une semaine avec des matchs importants en Ligue des champions et en championnat. Ils seront divertissants."