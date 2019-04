Zidane : "Neymar avec Hazard au Real ? À Madrid, de nombreux rêves sont réalisés"

Outre l'absence de Karim Benzema, l'entraîneur du Real Madrid a parlé du recrutement et de ses fonctions en conférence de presse.

Chaque semaine, Zinedine Zidane y a le droit. Depuis son retour sur le banc des Merengue et une fin de saison sans intérêt pour le , l'entraîneur français est sans cesse interrogé sur la saison prochaine et surtout sur le marché des transferts estival. Présent en conférence de presse avant d'affronter le Rayo ce dimanche, Zinedine Zidane a annoncé l'absence de Karim Benzema mais a bien évidemment été encore invité à commenter les possibles pistes du Real Madrid pour l'été prochain.

"Neymar a dit vouloir jouer avec Eden Hazard ? À Madrid, de nombreux rêves sont réalisés. Beaucoup de joueurs veulent jouer ici un jour. C'est normal. Nous verrons ce qui se passe. Bale et Hazard sont-ils compatibles ? Tous les bons joueurs sont compatibles, c'est ce que se demandaient les gens pour moi avec Djorkaeff, quelle absurdité ! Recruter en attaque ? Nous verrons Notre idée est d’avoir plus de force en attaque", a confessé l'entraîneur du Real Madrid.

Zidane ne peut pas forcer les joueurs à partir

L'article continue ci-dessous

Zinedine Zidane assure qu'il n'a pas les pleins pouvoirs et ne sera pas seul à décider du mercato estival : "Je n'ai aucun pouvoir du tout. L'important est de faire les choses ensemble. Il y a des gens qui commandent et un coach, qui est moi, et nous voulons faire les choses ensemble. Je ne commande pas chez moi. Les choses se font ensemble et c'est ce qui va arriver. Rien n'a changé dans les plans depuis que je suis arrivé. Je sais clairement ce que je veux faire et obtenir l'année prochaine. Mais il reste encore quatre matchs".

Le Français a évoqué les possibles départs : "Les joueurs qui veulent rester ? S'ils ont un contrat, ils l'ont, je comprends que tout le monde a l'intention de jouer. Qui va leur dire de ne pas rester s'ils veulent le faire ? La meilleure chose pour un joueur est de partir s'il n'a pas de place. Gareth Bale est content. Il a eu des minutes avec moi. On le verra à la fin de la saison. À l'heure actuelle c'est un joueur de l'effectif et il aura du temps de jeu. Maintenant, je ne suis pas le seul à dire ce qu'il va faire".

Enfin, Zinedine Zidane a écarté un retour de Vinicius Junior, blessé contre l' Amsterdam, contre le ce dimanche mais pense pouvoir compter sur lui lors des prochaines semaines : "Il ne revient pas encore, il doit s'entraîner après deux mois écarté des terrains, ce qui est long, il a besoin d'une autre semaine de travail. Demain, il ne sera pas là. Il va mieux, mais il manque de rythme, on verra contre ".