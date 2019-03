Zidane, Mourinho, Solari et tous les entraîneurs étrangers de l'histoire du Real Madrid

Depuis toujours, le Real Madrid cultive la tradition d'accueillir des techniciens étrangers.

Licencié ce lundi, Santiago Solari avait été le quatrième entraîneur argentin de l'histoire du Real Madrid. Il a été remplacé par le Français Zinedine Zidane, qui revient à Bernabéu 284 jours après son départ.

Real Madrid, Zidane : "J'ai écouté mon coeur"



Une nouvelle preuve que la Maison Blanche sait accueillir des techniciens étrangers en plus des 24 entraîneurs espagnols qui l'ont dirigée. Petit tour d'horizon des entraîneurs étrangers dans l'histoire du club.

L'article continue ci-dessous

4 Argentins : Luis Carniglia, Alfredo Di Stéfano, Jorge Valdano et Santiago Solari

3 Anglais : Arthur Johnson, Robert Firsth et Michael Keeping

2 Italiens : Fabio Capello et Carlo Ancelotti

2 Néerlandais : Leo Beenhakker et Guus Hiddink

2 Allemands : Jupp Heynckes et Bernd Schuster

2 Portugais : Carlos Queiroz et José Mourinho

2 Serbes : Vujadin Boškov et Radomir Antić

2 Uruguayens : Enrique Fernández et Héctor Scarone

1 Français : Zinedine Zidane

1 Macédonien : Miljan Miljanić

1 Hongrois : Lippo Hertzka

1 Gallois : John Benjamin Toshack

1 Paraguayen : Manuel Fleitas

1 Brésilien : Vanderlei Luxemburgo

1 Chilien : Manuel Pellegrini

Il est à noter que le Néerlandais Leo Beenhakker est l’étranger qui a remporté le plus de matchs (197) et de victoires (121) au Real Madrid. Comme l'Anglais Arthur Johnson, Beenhakker a remporté six titres. Cependant, l'entraîneur étranger présentant le meilleur bilan est bien Zinédine Zidane, avec neuf trophées pour le Français, dont trois titres en Ligue des champions.