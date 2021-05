Zidane : "Je ne dis pas qu'on va tout gagner, mais..."

Zinedine Zidane était positif après la victoire 2-0 du Real Madrid sur Osasuna samedi.

Raphael Varane a été contraint de quitter ses coéquipiers à la mi-temps avec une gêne à la jambe droite, mais le Real Madrid a franchi la ligne d'arrivée grâce à deux buts en seconde période.

Son entraîneur, cependant, tenait à se concentrer sur les aspects positifs du match, sans confirmation de l'état du défenseur.

"J'espère que c'est quelque chose de pas grave, mais je ne peux pas vous le dire", a déclaré Zidane lors de sa conférence de presse d'après-match.

«Varane dit que c'est un petit souci et j'espère que c'est le cas. Beaucoup de choses sont arrivées, mais aujourd'hui, nous avons trois points de plus et nous allons nous battre jusqu'au bout. Nous le pouvons."

"Je ne dis pas que nous allons tout gagner, mais nous allons tout faire pour essayer de gagner." Toni Kroos et Luka Modric étaient reposés samedi soir, mais Eden Hazard est revenu dans le XI pour la première fois en trois mois et a impressionné lors de ses 70 minutes sur le terrain.

"Il a bien joué", a déclaré Zidane à propos du n° 7 belge. "Surtout à ce poste, près de Karim [Benzema], je pense qu'il a très bien joué.

L'article continue ci-dessous

" Les joueurs du Real Madrid sont proches de leur limite physique depuis un certain temps maintenant, mais Zidane était satisfait du niveau de forme qu'il a vu samedi. «Aujourd'hui, nous étions très bons physiquement et mentalement», a-t-il déclaré.

«Nous jouons tous les trois jours et ces détails sont très importants. "Nous étions vraiment très bons physiquement aujourd'hui."

A quatre journées de l’épilogue de la Liga, le Real Madrid reste toujours en course pour conserver son titre de champion d’Espagne. Il s’en est cependant fallu de peu pour que les Merengue lâchent définitivement prise. La victoire contre Osasuna ce samedi n’a été assurée que dans le dernier quart d’heure du jeu.