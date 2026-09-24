Zinedine Zidane, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a exprimé ses émotions au début de sa mission avec les Bleus, qu'il entamera officiellement demain, vendredi, face à la Turquie, pays hôte, lors de la première journée de la Ligue des nations.

À propos de son ressenti, 32 ans après avoir disputé ses premiers matches internationaux, Zidane a déclaré lors de la conférence de presse de présentation du match, rapportée par le journal français « Le Figaro » : « Je ressens peut-être encore plus d'émotion. 32 ans ? C'était loin. Je ressens une immense émotion d'être ici, à la tête de cette équipe de France en tant qu'entraîneur. »

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Au sujet du grand engouement qui l'entoure depuis sa prise de fonction en remplacement de Didier Deschamps, Zidane a affirmé : « C'est un peu normal. C'est la période après 14 ans de Didier (Deschamps), quelque chose de nouveau. Je suis devenu le sélectionneur national. On en parle, et c'est logique. Mais les héros, ce sont les joueurs, et je resterai en retrait. »

Concernant le fait d'être la figure la plus en vue au début de l'ère de la nouvelle équipe de France, l'ancien entraîneur du Real Madrid a déclaré : « Cela ne me dérange pas, il faut simplement accepter les choses telles qu'elles sont. Je ne cherche pas cela, et je ne suis pas ici pour ça. Je vais essayer de mettre quelque chose en place. Je veux gagner les matches, c'est ce qui m'importe le plus. »

Au sujet de l'empreinte qu'il souhaite laisser lors de son premier match face à la Turquie, il a répondu : « On ne va pas parler d'empreinte Zidane. L'important est d'être prêts demain, vendredi. Nous avons disputé 3 séances d'entraînement, nous avons voyagé et nous avons mis des choses en place. Nous devons être prêts face à une équipe compétitive et à des joueurs de très grande qualité. »

Dembélé et Mbappé

Au sujet du positionnement d'Ousmane Dembélé dans le match, il a répondu : « Vous verrez demain, nous n'allons pas commencer par dévoiler ce que nous allons faire. Nous allons mettre des choses en place. »

En réponse à une question concernant l'absence de Kylian Mbappé devant les médias au lancement de la nouvelle ère, Zidane a déclaré : « L'obligation, c'est un joueur et un entraîneur (présents en conférence de presse). Aujourd'hui, c'était Adrien Rabiot. Kylian va bien, un petit pépin, rien de grave. Il sera prêt demain (vendredi). »

Au sujet des nouveaux venus en équipe de France, Zidane a affirmé sa satisfaction quant au groupe, en déclarant : « Je suis satisfait de ce que je vois. L'objectif était d'avoir avec nous de jeunes joueurs. L'équipe de France est ouverte à tous. Nous formons un bon petit groupe. Des anciens et des jeunes, et cela se passe très bien. »