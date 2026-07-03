Zidane garde les buts et Mahrez mène l’attaque : voici la composition officielle de l’Algérie pour affronter la Suisse

Le staff technique de l’équipe nationale algérienne a officialisé le onze de départ qui affrontera la Suisse ce soir, lors des 16es de finale de la Coupe du monde 2026.

Les Algériens s’appuieront sur l’expérience de leur capitaine Riyad Mahrez en attaque, ainsi que sur le dynamisme du trio du milieu de terrain Aouar, Chaibi et Ben Taleb, tandis que Luca Zidane gardera les buts des « Verts » lors de cette rencontre difficile face à la sélection suisse, réputée pour son organisation tactique.

Voici la composition des « Guerriers du désert » :

Gardien : Luca Zidane.

Défense : Aïssa Mandi, Ryan Aït Nouri, Rafik Belghali, Rami Ben Sebaïni.

Milieu de terrain : Ramiz Zerouki, Houssem Aouar, Fares Chaibi, Nabil Ben Taleb, Ibrahim Maza.

Attaque : Riyad Mahrez.

Les Algériens visent un résultat positif synonyme de qualification pour les huitièmes de finale, dans un match qui s’annonce comme l’un des temps forts de cette phase de groupes, tant les deux formations se tiennent sur le plan technique et partagent la même ambition de poursuivre leur parcours mondialiste.

Quant au onze suisse, il se présente ainsi :

Gardien : Gregor Kobel.

Défense : Nico Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez.

Milieu de terrain : Denis Zakaria, Remo Freuler, Johan Manzambi, Granit Xhaka.

Attaque : Breel Embolo, Dan Ndoye, Ruben Vargas.