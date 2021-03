Zidane futur sélectionneur des Bleus ? « Un bon candidat » selon Le Graët

Le président de la FFF ne cache pas son envie de voir un jour Zidane succéder à Deschamps à la tête des Bleus.

En pleine campagne pour tenter d'être réélu président de la Fédération Française de Football, Noël Le Graët s'est exprimé devant les journalistes ce mercredi à l'occasion d'une réunion au siège de la Ligue Paris-Ile de France de football.

Après avoir émis le souhait de voir Kylian Mbappé participer aux prochains Jeux Olympiques de Tokyo, Noël Le Graët s'est prononcé sur l'avenir de Didier Deschamps avec les Bleus et sur le nom d'un éventuel successeur.

« Je pense que beaucoup de pays dans le monde seraient heureux d'avoir un Didier Deschamps. Je rappelle quand même qu'on a été champion du monde il n'y a pas si longtemps. La Coupe du monde au Qatar, c'est dans un an et demi. Je pense que la réponse appartiendra presque à Didier. Comment lui voit son avenir ? Parce que trouver meilleur que lui à son poste… Donnez-moi des noms… », a-t-il déclaré.

Et après lui avoir soufflé le nom de Zinédine Zidane, Noël Le Graët a répondu par l'affirmative mais en se montrant très précis : « Oui mais à condition que Didier dise qu'il veut prendre une année sabbatique ou aller dans un club. Zidane, libre, pourrait être un bon candidat, évidemment. Mais vous diriez la même chose. »

Par ailleurs, le président de la FFF a fixé l'objectif à atteindre lors de l'Euro 2021 : « Quand on arrive dans le dernier carré, pour n'importe quel pays, c'est déjà un succès. Après, ça peut se jouer sur un tir sur un poteau, un penalty… On a des objectifs, on veut toujours tout gagner. Mais le dernier carré, ça montre déjà la solidité d'un pays. »

Cependant, « NLG » a expliqué que l'incertitude régnait encore concernant l'organisation de l'épreuve : « On ne sait pas trop pour le moment. Je pense que les douze villes vont être conservées, sauf avis contraire de l'UEFA. Dans la position actuelle, on reste avec douze villes mais pas de spectateurs. »