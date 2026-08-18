Zinedine Zidane, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, poursuit la mise en place des derniers détails de son staff, en vue de démarrer sa mission avec les Bleus, après que la Fédération française de football a dévoilé la semaine dernière la majeure partie de l'équipe qui travaillera à ses côtés.

Dans ce contexte, le journaliste français Xavier Giraudon s'apprête à occuper le poste de responsable de la communication de l'équipe de France, en remplacement de Raphaël Raymond, qui gérait les relations entre la sélection et les médias depuis 2018.

Selon les informations révélées par le journal Le Parisien et confirmées par RMC, Giraudon, journaliste sur les chaînes Canal+ et Infosport+, débutera prochainement sa nouvelle mission, dans le cadre des derniers ajustements que Zidane apporte à son staff technique et administratif.

Une relation ancienne avec Zidane

Giraudon connaît Zidane de longue date, ayant par le passé suivi les matches de Bordeaux durant la période où l'ancienne star française évoluait au sein du club dans les années 1990.

Le journaliste français fait partie de ceux qui ont suivi le parcours de Zidane à ses débuts, avant que ce dernier ne devienne l'une des plus grandes stars du football mondial avec la Juventus puis le Real Madrid, et mène son pays au sacre lors de la Coupe du monde 1998.

Cette relation ancienne entre les deux hommes devrait faciliter la mission de Giraudon dans ses nouvelles fonctions, d'autant que Zidane a choisi de faire appel à lui dans le cadre de la structuration de son nouveau staff au centre d'entraînement de l'équipe de France à Clairefontaine.

Un autre champion du Mondial 1998 en approche ?

En attendant l'annonce des autres noms, Zidane s'apprête à présenter l'intégralité de son staff technique et administratif lors d'une conférence de presse prévue le mois prochain.

Le staff devrait compter environ 25 personnes, parmi lesquelles l'ancien gardien Fabien Barthez, qui a hérité de la mission d'entraîneur des gardiens.

Mais Barthez pourrait ne pas être le seul champion du monde de la cuvée 1998 à rejoindre le staff de Zidane, le nom de Bernard Diomède revenant avec insistance ces dernières semaines.

Diomède occupe actuellement le poste de sélectionneur de l'équipe de France des moins de 20 ans, et pourrait figurer parmi les options envisagées pour intégrer le staff technique de Zidane, dans une démarche qui pourrait de nouveau réunir plusieurs champions de la génération dorée du football français.

Un début difficile pour Zidane

Une fois son staff au complet, Zidane démarrera officiellement son aventure à la tête de l'équipe de France par un déplacement en Turquie le 25 septembre, dans le cadre de la Ligue des nations.

Trois jours plus tard seulement, l'équipe de France se rendra en Belgique, avant que Zidane ne dispute son premier match sur le sol français lorsqu'il recevra l'équipe d'Italie le 2 octobre au Stade de France.

Le technicien français s'attelle actuellement à finaliser tous les détails de son staff avant d'entamer officiellement cette nouvelle étape, dont le public français attend beaucoup, notamment avec le retour de l'une des plus grandes figures du football français à la tête de la sélection après des années d'attente.