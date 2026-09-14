Zidane face à son premier test : la tentation du Ballon d'Or attise la rivalité entre Mbappé et Dembélé

Walid Acherchour, analyste de l'émission « L'After Foot » sur RMC, a mis en garde contre l'impact que pourraient avoir les récentes déclarations d'Ousmane Dembélé sur l'ambiance au sein de l'équipe de France, après la polémique suscitée par ses propos à l'issue de la victoire du Paris Saint-Germain face à Brest sur le score d'un but à zéro, dimanche soir, lors de la quatrième journée du championnat de France.

Dembélé a évoqué ses chances de conserver le Ballon d'Or, affirmant qu'il avait l'habitude de travailler dans le silence sans être « l'élu », dans une réponse qui a semblé remarquable au regard des récentes déclarations de Kylian Mbappé au sujet de la récompense.

Dembélé, qui a délivré la passe décisive sur l'unique but de la rencontre inscrit par Ferran Torres, a déclaré : « J'ai toujours été comme ça, au fond de la file, à travailler dur. Tout au long de ma carrière, je n'ai jamais dit un mot, j'ai au contraire travaillé de façon incroyable. Je n'ai jamais été l'élu, mais j'ai travaillé dur. L'an dernier, j'ai été récompensé pour une saison exceptionnelle avec le Paris Saint-Germain, et cette année on verra. Pas de pression, je suis serein. »

Acherchour a établi un lien entre la phrase de Dembélé et les précédentes déclarations de Mbappé, après que l'attaquant du Real Madrid a évoqué ses chances de remporter le Ballon d'Or, soulignant qu'il avait toujours été perçu comme « l'élu », avant d'affirmer que Dembélé avait peut-être pris ces mots de manière personnelle.

Acherchour a déclaré : « Cela pourrait poser un problème à l'équipe de France, car la déclaration faite par Mbappé peut être perçue de cette manière. Je suis convaincu qu'Ousmane Dembélé l'a peut-être pris personnellement. »

L'analyste français a ajouté que la répétition par Dembélé du mot « élu » dans ses propos après le match face à Brest n'était pas anodine, notamment au vu de la large diffusion de telles déclarations sur les réseaux sociaux.

Il a précisé : « Ce que Dembélé a fait ce soir en championnat de France n'est pas rien. Le fait qu'il reprenne la même phrase que Kylian Mbappé... On sait très bien ce qui se passe sur les réseaux sociaux ces jours-ci et à quel point cela se propage, et je ne pense pas qu'il l'ait fait de façon anodine. »

Acherchour a conclu sa mise en garde en insistant sur la nécessité de suivre la relation entre les deux joueurs, d'autant que chacun d'eux a atteint un nouveau niveau avec son club, estimant que ce qui se passe entre Dembélé et Mbappé mérite d'être surveillé, que ce soit au niveau du Paris Saint-Germain ou au sein de l'équipe de France.