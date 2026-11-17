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La sélection espagnole connaîtra vendredi prochain, le 20 novembre, son adversaire en quarts de finale de la Ligue des nations de l'UEFA. Elle pourrait affronter l'une des grandes sélections : la France (3e au classement FIFA), l'Allemagne, qui intégrera le top 10 mondial d'ici quelques jours après avoir écrasé les Pays-Bas, ou encore le Portugal (7e), à qui un match nul à Cardiff suffit pour s'assurer la qualification en tête de son groupe.

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Selon le quotidien espagnol « AS », le Portugal ne perdra la première place qu'en cas de défaite, conjuguée à une victoire du Danemark, l'équipe surprise du groupe, face à la Norvège.

L'envie de l'Espagne de remporter la Ligue des nations ne fait aucun doute, après les gros efforts consentis dimanche dernier au Metropolitano pour arracher le nul et conserver la tête de son groupe.

Si la sélection espagnole n'a pas atteint son objectif, son ambition reste intacte : elle aspire à devenir la première sélection de l'histoire à réunir l'Euro, la Coupe du monde et la Ligue des nations, en plus de la médaille d'or olympique.

Quel que soit l'adversaire, le choc à venir aura un parfum de vieux comptes à régler, surtout s'il s'agit de l'équipe de France, qui aura des motivations supplémentaires face à l'Espagne après avoir été battue par elle lors de rendez-vous marquants.

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Le premier de ces duels remonte à la demi-finale de l'Euro 2024 à Munich, remportée 2-1 par l'Espagne, qui avait renversé un but encaissé d'entrée grâce à une superbe réalisation de Lamine, puis à un autre but signé Dani Olmo quelques minutes plus tard.

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La sélection espagnole a également éliminé les Bleus de la Ligue des nations à Stuttgart en 2025, au terme d'un match historique conclu sur le score de 5-4 et marqué, à un moment donné, par une domination espagnole écrasante.

La confrontation la plus récente a eu lieu à Dallas, où l'Espagne a livré une prestation de haut vol qui l'a menée en finale de la Coupe du monde, grâce aux buts d'Oyarzabal et de Pedro Porro.

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Ce jour-là, l'équipe de France n'a pas été à la hauteur des attentes, tandis que Rodri imposait sa loi au milieu de terrain et que Lamine épuisait le latéral Digne dans son couloir, pendant que le quatuor de stars françaises se montrait incapable d'inquiéter réellement Unai Simón.

La nouvelle équipe de France, emmenée par Zinédine Zidane, qui succédera à Didier Deschamps, compte ses habituelles têtes d'affiche, à commencer par Olise, Mbappé, Doué et Dembélé, ainsi que de nouveaux visages comme Kroupi, ce qui lui donne de solides raisons de vouloir prendre sa revanche sur l'Espagne.

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Le deuxième adversaire certain dans les calculs du tirage au sort est l'Allemagne, auteure d'une démonstration à Berlin, où elle a écrasé les Pays-Bas 5-0, un résultat qui traduit les premiers signes de l'empreinte de Jürgen Klopp sur le jeu de l'équipe.

Avec un Wirtz étincelant, Havertz installé en pointe et un milieu stabilisé autour de Kimmich et Pavlović, la sélection allemande n'aura aucun mal à motiver ses joueurs si le tirage la place face à l'Espagne.

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Le match de Stuttgart reste l'un des moments forts de l'histoire entre les deux sélections : l'Espagne y avait livré une rencontre exceptionnelle au Neckarstadion, aux tribunes pleines à craquer, dans une ambiance festive, au sein d'un pays qui se préparait à célébrer le sacre de son équipe nationale.

Mais la sélection espagnole a fait preuve d'une forte personnalité et a résisté à la pression allemande pour emmener le match en prolongation. Alors que tout le monde pensait que la rencontre se déciderait aux tirs au but, Merino s'est élevé dans les airs, comme son père un quart de siècle plus tôt, pour placer une superbe tête qui a offert la victoire à l'Espagne.

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Si l'Espagne a connu par le passé plusieurs revers face à l'Allemagne, les victoires les plus marquantes de ces dernières années ont tourné en sa faveur, à commencer par la finale de l'Euro 2008, puis la demi-finale de la Coupe du monde 2010.

La sélection espagnole a aussi signé un succès historique 6-0 au stade de La Cartuja, lors d'un match marqué par un triplé de Ferran Torres, avant de confirmer sa supériorité sur l'Allemagne en s'imposant en demi-finale de l'Euro 2024.

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Le Portugal reste le dernier adversaire potentiel de l'Espagne en quarts de finale. Sa présence n'est pas encore actée, mais tout laisse penser qu'il se qualifiera, ce qui signifie que la sélection espagnole aura rendez-vous avec deux affiches extrêmement difficiles.

Il s'agirait de la première confrontation entre les deux sélections depuis la fin de la carrière internationale de Cristiano Ronaldo, en tenant compte également du huitième de finale de la Coupe du monde, lorsque l'Espagne avait éliminé le Portugal à Dallas grâce à un but de Merino pour se hisser en quarts de finale.

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Les quarts de finale doivent se disputer du 22 au 30 mars, sachant que le Portugal est l'actuel tenant du titre.