Zidane dévoile sa première liste avec la France : des surprises en pagaille

Zinédine Zidane a dévoilé ce vendredi sa première liste en tant que sélectionneur de l'équipe de France, en vue de disputer quatre matches en Ligue des nations, au commencement d'une nouvelle ère qu'il dirige après quatorze années sous la houlette de Didier Deschamps.

La liste comprend cinq nouveaux joueurs en équipe première : Guillaume Restes, Jérémy Jacquet, Lucas Da Cunha, Andy Diouf et Esteban Lepaul.

Zidane a conservé plusieurs cadres de la sélection, malgré l'absence de William Saliba pour cause de blessure et le rétablissement incomplet d'Aurélien Tchouaméni.

La liste comprend Dayot Upamecano, Kylian Mbappé, Michael Olise, Ousmane Dembélé, Adrien Rabiot, Désiré Doué et Bradley Barcola.

L'équipe de France dispute deux rencontres à l'extérieur face à la Turquie et à la Belgique les 25 et 28 septembre, avant de recevoir l'Italie au Stade de France le 2 octobre, puis d'affronter la Belgique trois jours plus tard.

Zidane a également convoqué Warren Zaïre-Emery, Rayan Cherki, Ibrahima Konaté et Manu Koné.

Jérémy Jacquet connaît sa première apparition après son début tonitruant avec Liverpool, tandis que le gardien de Toulouse Guillaume Restes intègre la liste à la place de Brice Samba.

Adrien Truffert fait son retour en sélection après une absence de cinq ans, alors que Lucas Digne et les frères Hernandez sont absents de la liste.

Zidane a convoqué Andy Diouf pour renforcer la défense après son bon début avec l'Inter Milan, tandis qu'Eduardo Camavinga fait son retour dans les rangs de la sélection.

Zidane a convoqué Andy Diouf pour renforcer la défense après son bon début avec l'Inter Milan, tandis qu'Eduardo Camavinga fait son retour dans les rangs de la sélection.

La liste complète de la France :

Gardiens : Mike Maignan, Robin Risser, Guillaume Restes.

Défense : Dayot Upamecano, Jules Koundé, Ibrahima Konaté, Jérémy Jacquet, Andy Diouf, Pierre Kalulu, Maxence Lacroix et Adrien Truffert.

Milieu : Adrien Rabiot, Manu Koné, Warren Zaïre-Emery, Eduardo Camavinga, Rayan Cherki et Lucas Da Cunha.

Attaque : Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Michael Olise, Désiré Doué, Bradley Barcola et Esteban Lepaul.