Zidane bouleverse une vieille habitude de Deschamps avec l'équipe de France

Un rapport de presse a affirmé, ce mercredi, que Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, va changer radicalement une vieille habitude de Didier Deschamps, l'ancien entraîneur des Bleus.

L'équipe de France n'a pas encore validé sa qualification pour les quarts de finale de la Ligue des nations, mais elle peut se montrer satisfaite de ses prestations durant la trêve internationale actuelle.

Avec trois victoires et un match nul en quatre rencontres, les Bleus dominent le groupe 1 de la Ligue des nations, avec 10 points, devançant de trois points l'Italie, dauphine, et de 4 points la Belgique, troisième.

Après avoir exprimé sa satisfaction quant à ses premiers pas à la tête de l'équipe de France, Zinédine Zidane dispose désormais d'un mois entier pour préparer la prochaine trêve internationale.

Selon le journal « L'Équipe », le nouveau sélectionneur de la France compte mettre à profit ce temps pour travailler d'une manière totalement différente de celle de Didier Deschamps.

Auparavant, Deschamps envoyait ses adjoints, Guy Stéphan et Franck Raviot, pour suivre les joueurs professionnels évoluant hors de France, tandis que Zidane prévoit de se déplacer lui-même autant que possible afin d'être en contact direct avec ses joueurs.