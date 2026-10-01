Le sélectionneur de l'équipe de France, Zinédine Zidane, a affirmé qu'il n'éprouvait aucun regret concernant son célèbre coup de tête sur Marco Materazzi, en finale du Mondial 2006.

L'équipe de France se prépare à affronter l'Italie, demain vendredi, lors de la troisième journée de la Ligue des nations.

La chaîne France 24 a publié les déclarations de Zidane, interrogé sur l'incident qui avait entraîné son expulsion dans les prolongations du tout dernier match de sa carrière de joueur.

Le sélectionneur des Bleus a déclaré : « Ces images seront toujours là pour me rappeler ce qui s'est passé en 2006, parce qu'elles sont diffusées en permanence. »

Zidane a ajouté, lors d'une conférence de presse au Stade de France, qui accueille la rencontre très attendue : « Heureusement, ce n'est pas la seule chose que j'ai faite, il y a eu d'autres choses plus belles, et c'est pourquoi j'essaie de penser davantage aux aspects positifs. »

Il a poursuivi : « Je n'éprouve aucun regret, parce que cela a fait partie de mon parcours », indiquant qu'il n'avait pas parlé avec Materazzi depuis cette nuit à Berlin, lors de la finale remportée par l'Italie aux tirs au but.

Zidane a déclaré : « En 2006, je ne savais pas que j'allais devenir entraîneur. Je pensais que c'était la fin de tout, et c'est pourquoi cela a été très difficile pour moi. »

Il a insisté : « Je ne suis pas fier de ce qui s'est passé. Je l'ai dit à maintes reprises, mais cela fait partie de mon parcours, car on ne peut pas faire que de belles choses. »

Âgé de 54 ans, Zidane a pris en main les Bleus à la fin du mois de juillet dernier, succédant à son ancien coéquipier en sélection, Didier Deschamps, qui a quitté ses fonctions après 14 ans à la tête de l'équipe.

L'ancien entraîneur du Real Madrid a disputé ses deux premiers matchs avec l'équipe de France à l'extérieur : les Bleus se sont imposés un but à zéro en Turquie, puis sur le même score en Belgique, dans le cadre de la Ligue des nations.

Le match de vendredi, devant des tribunes entièrement garnies réunissant près de 80 000 spectateurs au stade national situé au nord de la capitale Paris, marquera le retour de Zidane au Stade de France, où il jouit toujours d'une immense dimension symbolique auprès du public français.

Zidane a déclaré : « Ce sera un moment très émouvant », sachant que sa dernière apparition au Stade de France en tant que joueur remonte à un match amical face au Mexique en 2006.



