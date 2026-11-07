Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, a exprimé sa profonde tristesse après le décès de Jesús de Miguel, attaquant de Tenerife, qui s'est éteint cette semaine à la suite d'un arrêt cardiaque après être entré en collision avec le gardien de l'équipe adverse lors d'un match de deuxième division espagnole.

Lors d'une conférence de presse, au moment d'annoncer la liste de l'équipe de France pour les matches de la Ligue des nations, Zidane a déclaré avoir été profondément touché par l'événement, affirmant que voir une telle scène sur un terrain de football était extrêmement douloureux.

Le technicien français a ajouté : « Je ressens une profonde tristesse face à ce qui s'est passé. J'ai été très touché, au point d'en avoir des frissons, car on ne souhaite jamais voir une chose pareille sur un terrain de football. »

Zidane a adressé un message de compassion à la famille du joueur disparu, exprimant son espoir qu'une telle tragédie ne se reproduise plus, déclarant : « Avant tout, j'ai de la peine pour sa famille. J'espère ne plus jamais revoir une chose pareille sur un terrain de football de toute ma vie. »