Zinédine Zidane, le nouveau sélectionneur de l'équipe de France, a tranché sur la hiérarchie des capitaines des Bleus, dans l'une de ses premières décisions importantes depuis sa prise de fonction, après avoir choisi 4 joueurs selon le critère de l'ancienneté sous le maillot de l'équipe nationale.

Comme prévu, Kylian Mbappé a conservé le brassard de capitaine, tandis qu'Ousmane Dembélé occupe le poste de vice-capitaine, suivi d'Adrien Rabiot en troisième position, puis de Jules Koundé en quatrième dans la hiérarchie du capitanat, selon ce qu'a publié le média français RMC .

Le choix de ce quatuor repose essentiellement sur le nombre de sélections internationales, Mbappé ayant disputé 106 matchs avec l'équipe de France, contre 67 pour Dembélé, 66 pour Rabiot et 56 pour Koundé.

La loi du Real Madrid

Didier Deschamps, l'ancien sélectionneur de l'équipe de France, avait conservé le brassard de capitaine à Mbappé depuis sa nomination en tant que capitaine en 2023, sans établir de hiérarchie fixe et claire pour les autres capitaines.

Lors des absences de Mbappé ou de ses sorties en cours de match, le brassard de capitaine a été porté par Mike Maignan, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté et Lucas Digne, sans ordre précis et établi entre eux.

La décision de Zidane reflète également un principe traditionnellement associé au football espagnol, et en particulier au Real Madrid, où l'ancienneté au sein du vestiaire joue un rôle important dans la désignation des capitaines de l'équipe, une règle que le technicien français connaît bien du fait de sa longue expérience avec le club merengue.

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Un appel privé avec Mbappé avant de rejoindre la sélection

Le média RMC avait révélé que Zidane avait eu une conversation avec Mbappé avant le début de son premier rassemblement avec l'équipe de France, au cours de laquelle ils ont abordé plusieurs sujets, dont le poste du joueur sur le terrain.

Le capitaine de l'équipe de France savait au préalable qu'il conserverait le brassard de capitaine sous l'ère Zidane, le nouveau sélectionneur souhaitant poser des bases claires au sein du groupe et définir les rôles de ses éléments dès le départ.

Le choix des quatre capitaines constitue l'une des premières décisions marquantes de l'ère Zidane, avec Mbappé qui reste au sommet de la hiérarchie, Dembélé qui endosse le rôle de vice-capitaine, puis Rabiot et Koundé pour le reste de la hiérarchie du capitanat.

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