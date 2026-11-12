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Zinédine Zidane, le sélectionneur de l'équipe de France, s'est exprimé sur la défaite des siens face à l'Italie sur le score de 3-1, lors de la rencontre qui les a opposés jeudi soir dans le cadre des matches de la Ligue des Nations, au stade de San Siro à Milan. Il a souligné la présence de quelques points positifs malgré le résultat, et a insisté sur la nécessité d'aborder cette défaite comme une étape du processus d'apprentissage.

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Zidane a déclaré, dans des propos télévisés accordés à la chaîne "TF1" : "Il y a eu de bonnes choses, surtout en première mi-temps, mais nous avons perdu le match, donc il y a eu des choses difficiles ce soir, c'est certain".

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Il a ajouté : "Dans les duels et les confrontations individuelles, nous avons été moins bons, et cela fait partie du processus d'apprentissage".

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Le sélectionneur de la France a évoqué le recul des performances défensives après que l'Italie a pris l'avantage, précisant : "Nous nous sommes dispersés, surtout sur le plan défensif, dès que l'Italie a marqué son (deuxième) but".

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Zidane a insisté sur la nécessité de ne pas réagir de manière excessive après la défaite, déclarant : "Nous devons garder notre calme, il vaut mieux disputer ce genre de matches maintenant, et nous verrons comment nous allons réagir. Il ne faut pas paniquer, Rayan Cherki a raison là-dessus, et j'ai dit la même chose aux joueurs".

Dans un autre registre, Zidane a dévoilé ses prévisions concernant la possible participation de Kylian Mbappé lors du prochain match face à la Turquie, après la blessure qu'il a subie, déclarant : "Oui, je l'espère (la participation de Mbappé). De toute façon, il est resté pour cela. Je pense qu'il n'a rien de grave, mais l'idée est de le faire jouer".

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Il a également évoqué le cas de Désiré Doué, après qu'il a eu un problème à une dent durant le match, précisant : "Je pense que l'une de ses dents a bougé de sa place, et nous nous occuperons de lui dès demain".

L'équipe d'Italie n'avait plus remporté la moindre victoire face à la France sur son sol depuis le 5 mai 1962, lorsqu'elle s'était imposée sur le score de 2-1 dans la ville de Florence.

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Lors de cette confrontation historique en 1962, l'équipe de France avait pris l'avantage grâce à Jean-Claude Piumi à la 28e minute, avant que l'Italien José Altafini ne réplique par deux buts consécutifs, aux 47e et 51e minutes, offrant la victoire aux hôtes.

Depuis cette date, les deux équipes ont disputé plusieurs confrontations sur le sol italien sans que la Nazionale ne parvienne à rééditer sa victoire.

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La France s'était imposée, lors de sa dernière visite au stade de San Siro en novembre 2024, sur le score de 3-1, dans le cadre de la Ligue des Nations également.

Le match de ce jour a été marqué par une statistique négative pour le défenseur français Dayot Upamecano, l'équipe de France ayant encaissé 3 buts dans un match où le défenseur a participé durant le temps réglementaire, pour la première fois de sa carrière internationale.

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La fois précédente où la France avait encaissé trois buts, avec Upamecano sur le terrain lors d'un même match, c'était en finale de la Coupe du Monde 2022 face à l'Argentine, mais les trois buts étaient alors intervenus sur 120 minutes, le match s'étant prolongé jusqu'à la prolongation, avant d'être tranché aux tirs au but.