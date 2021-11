Zidane à Manchester United ? Le retour de la rumeur

Ole Gunnar Solskjaer s'accroche à Old Trafford avec un début de saison difficile malgré les investissements importants de l'été.

United a dépensé plus de 100 millions de livres sterling pour faire signer Jadon Sancho, Raphael Varane et Cristiano Ronaldo.

On s'attendait à de grandes choses, mais le club occupe actuellement la sixième place et compte déjà neuf points de retard dans la course au titre.

Solskjaer se retrouve donc dans une position précaire, surtout après la raclée infligée par Liverpool et la défaite contre Manchester City le week-end dernier.

On rapporte d'ailleurs que des joueurs clés du vestiaire mancunien sont mécontents.

Le plus gros problème pour United à ce stade de la saison est le manque d'options à sa disposition.

A ce stade, les clubs ont plus que probablement besoin de trouver un manager sans emploi, la plupart des coachs ne voulant pas se retirer d'un projet en pleine campagne.

Et c'est là le problème auquel ils pourraient être confrontés lorsqu'il s'agit de Brendan Rodgers, l'entraîneur de Leicester City, qui est considéré comme le favori.

Mais il n'y a pas que les coachs actuellemment employés qui posent problème.

Zinedine Zidane, qui a dirigé deux périodes de succès au Real Madrid entre 2016-2018 et 2019-2021, remportant deux Ligas et trois Ligues des champions, est le deuxième favori chez la plupart des bookmakers.

Bien que, les rapports les plus récents de Mundo Deportivo ont suggéré que Zidane ne veut pas le rôle. Zidane a quitté son poste madrilène à la fin de la saison dernière pour faire une pause dans sa carrière.

Les rapports les plus récents suggèrent que Zizou estime qu'il n'a pas encore eu suffisamment de temps libre pour revenir au jeu. Une conversation avec Manchester United pourrait changer la donne, mais en l'état actuel des choses, Zidane est derrière Rodgers dans les paris.