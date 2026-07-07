Zico en larmes après son départ de la Coupe du monde : le monde entier a vu ce qui s'est passé

Mustafa Zico, l’attaquant de l’équipe nationale égyptienne, s’est dit très fier de la prestation des « Pharaons » face à l’Argentine, malgré la défaite dramatique 3-2 ce mardi soir au stade « Atalanta », en huitièmes de finale de la Coupe du monde 2026.

Dans ses déclarations d’après-match, Zico a évoqué des « éléments étranges » ayant entravé la progression de son équipe en deuxième période, allusion transparente aux décisions arbitrales qui ont émaillé la rencontre.

Les Pharaons avaient d’abord surpris les champions du monde en menant 2-0 grâce à Yasser Ibrahim et Zico, conservant cet avantage jusqu’à la 79^e minute, avant que l’Argentine ne renverse la vapeur par un triplé de Cristian Romero, Lionel Messi et Enzo Fernández.

La rencontre a été marquée par une décision arbitrale très discutée : l’arbitre a annulé un but de Zico pour une faute initiale de Marwan Attia sur Lisandro Martínez, puis n’a pas sifflé un penalty en faveur de Mohamed Salah sur une action qui a précédé le but de la victoire argentine.

Au micro de beIN Sports après l’élimination de son équipe, Zico a confié, ému : «Dieu soit loué, c’est la volonté de Dieu et Il fait ce qu’Il veut. Nous espérions de tout cœur faire le bonheur des supporters, et nous avons livré un grand match face au champion du monde. Je ne sais pas vraiment ce qui s’est passé en deuxième mi-temps ; il s’est certainement passé des choses étranges que le monde entier a vues, et qui étaient claires comme le jour.»

L’attaquant des Pharaons a ensuite présenté ses excuses aux supporters : « Je tiens à remercier ces joueurs, ces hommes, ainsi que l’ensemble du peuple égyptien, qu’il nous ait soutenus ici ou en Égypte. Nous espérions vous faire plaisir aujourd’hui, mais nous n’y sommes pas parvenus. Si Dieu le veut, Il nous aidera dans les temps à venir à redonner le sourire à vos visages. Nous avons réalisé un excellent parcours et notre ambition était d’aller le plus loin possible. Je suis fier de chaque joueur égyptien qui a participé à cette Coupe du monde, de tous les supporters, et de tous ceux qui se sont donné du mal et ont voyagé à nos côtés à travers le monde ; je les remercie tous et leur présente mes excuses. »

Zico a conclu son intervention en saluant le courage de la sélection égyptienne et en revenant sur les décisions arbitrales : « Nous avons abordé la rencontre dès la première minute sans crainte, avec pour seul objectif la victoire, et cela s'est vu tout au long du match. Mais en deuxième période, des événements étranges se sont produits : de nombreuses fautes sifflées contre nous et un but refusé dont je ne comprends toujours pas la raison. En résumé, il s'est passé des choses étranges aujourd'hui. »