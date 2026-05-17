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Bart DHanis

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Zian Flemming se montre très clair au sujet de ses échanges avec Ronald Koeman en vue de la Coupe du monde

Zian Flemming a confié dans l’émission « Goedemorgen Eredivisie » n’avoir eu aucun contact avec Ronald Koeman. L’attaquant de Burnley nourrit tout de même l’ambition d’intégrer la sélection néerlandaise pour la Coupe du monde.

L’attaquant a déjà inscrit dix buts en Premier League cette saison, alors que deux journées restent à disputer, et il a été sacré joueur de l’année par son club.

Pourtant, Koeman ne l’a pas contacté. « Ici, tout le monde me sollicite. Les gens ont hâte de connaître la date de l’annonce de la sélection. Je ne connais aucun Néerlandais ayant marqué dix buts en Premier League. »

« Pourtant, personne ne m’a contacté. Zéro contact », tranche l’ancien avant-centre, passé par l’Ajax, le PEC Zwolle et Fortuna Sittard.

Hans Kraay junior a réagi avec étonnement aux propos de Flemming : « Ronald Koeman junior m’a dit que tu étais bel et bien suivi de près par le sélectionneur. »

Les chances de Flemming d’intégrer la sélection néerlandaise ont considérablement augmenté ces dernières semaines : Memphis Depay n’est toujours pas en forme et Emmanuel Emegha est lui aussi en proie aux blessures.

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