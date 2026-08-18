Zian Flemming est dans le viseur de clubs néerlandais, selon les informations du journaliste britannique Ben Jacobs, généralement très fiable. La concurrence est toutefois importante dans le dossier Flemming.

L’attaquant de Burnley s’est une nouvelle fois mis en évidence le week-end dernier. Lors du match nul 2-2 contre West Ham United, l’attaquant néerlandais a inscrit les deux buts de son équipe.

Malgré le fait que l’entraîneur de Burnley, Nicky Hayen, souhaite vivement voir Flemming rester, l’ancien joueur notamment de l’Ajax et de Fortuna Sittard semble tout de même bien parti pour effectuer un transfert.

Selon Jacobs, plusieurs clubs néerlandais, italiens et français s’intéressent à l’attaquant. Everton est également cité avec insistance comme destination possible.

Flemming a joué la saison dernière avec Burnley en Premier League. Au plus haut niveau en Angleterre, il a inscrit onze buts.

Cela n’a toutefois pas suffi pour assurer le maintien des Clarets. Ce n’était pas non plus suffisant pour que Ronald Koeman l’emmène à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada.